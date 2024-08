Milagros Germán comparte video de "Chevere Nights" y emociona al público: "Estaba recordando"

La comunicadora y ministra de Cultura Milagros Germán aclaró que la publicación que hizo la tarde de este lunes en su Instagram, sobre el video de apertura que tenía el programa "Chevere Nights" en sus inicios en el año 2009, fue un recuerdo y no el anuncio de su regreso.

Aunque el público se emocionó pensando en la idea de volver a disfrutar del espacio nocturno, la funcionaria explicó anoche durante una entrevista en "Esta Noche Mariasela" que no descarta trabajar nuevamente en la pantalla chica, ya que es su lugar de origen como profesional, pero actualmente continúa con su cargo público.

"Fue que me lo recordó Facebook o Instagram me mandó eso y lo subí que yo no tenía y puse: 'Mira, qué bonito, qué lindo, qué recuerdo', se armó una locura en las redes", contó Germán.

Con respecto a los movimientos que está experimentando el gabinete del jefe de Estado Luis Abinader y la posibilidad de ser una de las destituidas del tren gubernamental, Germán respondió: "Siempre puede serlo porque los cargos públicos son públicos, la prerrogativa de remover los funcionarios le corresponde al presidente de la República y en el momento que él destine esa cartera para otro incumbente ahí está".

Sin embargo, hasta el momento tiene proyectos culturales dentro de sus planes en este segundo periodo del mandatario.