La dominicana Jennifer Fungenzi se une oficialmente al programa "Pégate al mediodía" de Puerto Rico

Luego de dos meses como presentadora invitada de "Pégate al mediodía", la dominicana Jennifer Fungenzi anunció su ingreso oficial al programa de Wapa TV.

La empresaria e influencer, quien era conocida en redes sociales con el apellido de casada "Cosculluela" antes de su divorcio, ahora hace su propio camino en la televisión boricua tras su destacada participación en el reality "Super Chef Celebrities".

"Hoy estoy muy emocionada y no solo emocionada, estoy agradecida con papito Dios porque hoy después de dos meses me integro oficialmente al elenco de Pégate al mediodía. No saben la felicidad que tengo, estoy muy contenta, voy a dar lo mejor, como siempre, de mí", afirmó.

En ese sentido, la también modelo y filántropa valoró la importancia de estar en un medio de comunicación tradicional debido al alcance que tiene con personas que no usan redes sociales. Además agradeció a los ejecutivos de Wapa Tv.

"Estoy muy feliz de que ahora muchas personas que no me conocían, solamente en redes sociales, ahora personas mayores, que me ven en la calle y me saludan con mucho amor, de verdad que muy agradecida con Sunshine, con Milta, con Wapa, por la oportunidad", finalizó.

Jennifer Fungenzi estará junto a Natalia Rivera, Alfonso Aleman (El Guitarreno), Karla Michelle Sánchez y Carlos José.