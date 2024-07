Fernando Carrillo sobre resultados de elecciones en Venezuela: "Qué bueno que ganó la democracia"

El actor venezolano Fernando Carrillo celebró el triunfo del presidente Nicolás Maduro y pidió que se respete la decisión de la mayoría y la decisión de El Consejo Nacional Electoral (CNE).

“Qué bueno que ganó la democracia, qué bueno que ganó Venezuela y hay que respetar siempre los resultados de una elección. No podemos salir a gritar trampa y si salimos a gritar trampa, hay que mostrar las evidencias y las pruebas fehacientes sin estar manipulando al mundo”, dijo el actor en un transmisión en vivo en sus redes sociales.

De inmediato empezó a recibir criticas de sus seguidores.

Carrillo, famoso por protagonizar las telenovelas “Rosalinda” y “María Isabel”, es un seguidor del chavismo.

Durante las elecciones el intérprete fue despedido con insultos de un centro de votación tras ejercer el voto.

El actor fue esperado en las afueras del recinto electoral por un grupo de personas que le vociferaban "sinvergüenza", "vendido" y "sátrapa", mientras él los grababa.

Carrillo se encontraba acompañado por un escolta, quien evitó que este se acercara a los votantes que le estaban gritando.

Se recuerda que recientemente acusó a los opositores de "sabotearle y bloquearle la carrera por más de 20 años", obstaculizando su crecimiento profesional por haber apoyado a Hugo Chávez.

"Eso no me lo perdonaron jamás, como no me perdonan haber tenido un padre revolucionario, leal y honesto como fue mi padre Nery Carrillo. Y por eso me trancaron la carrera, apostando a mi destrucción y extinción como hombre, como padre de familia y como artista", expresó en un video publicado en su Instagram.