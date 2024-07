Actor que le da voz a Bob Esponja revela el personaje es autista

El actor Tom Kenny, quien presta su voz en la versión inglés a Bob Esponja, reveló que el icónico personaje es autista.

Kenny hizo la revelación durante un panel de preguntas y respuestas en la Motor City Comic Con en Detroit a principios de este año, donde destacó que este es el “superpoder” del personaje.

"Era la primera vez que me hacían esta pregunta: una persona que obviamente estaba en el espectro se me acercó y me dijo: 'Tengo una pregunta para ti, Tom Kenny. ¿Bob Esponja es autista?'"

A lo que respondió: “¡Por supuesto!”. Luego continuó: “Dije: “¿Sabes qué? Ese es su superpoder, de la misma manera que es tu superpoder”.

Estrenada el 1 de mayo de 1999, la ficción de Bob Esponja y compañía lleva más de dos décadas colándose en hogares de todo el mundo, encandilando a adultos y niños (o creciendo con ellos). Su popularidad ha dado lugar a un musical de Broadway, varias películas y una serie derivada que se estrena este mes.