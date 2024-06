Tiby Camacho agradece oportunidad en Univisión: "Me han dejado ser con mi propia esencia"

Tiby Camacho, la dominicana que en los últimos años se ha destacado en el mundo digital, ahora ha llegado a la televisión internacional de la mano de la cadena Univisión.

La actriz e influencer describe como un sueño cumplido haber emprendido esta nueva etapa de su carrera con su participación de lunes a viernes en el programa “Sin Rollo” y para “Despierta América” como panelista colaboradora. Y actualmente está en medio de la producción teatral “Estresadas” en el Tower Theatre Cultural Center en Miami.

Además de sus papeles en el cine y el teatro y sus apariciones en la pantalla chica, Camacho también trabaja en su podcast, “El After Podcast”, que en apenas dos meses ha calado en el gusto de los usuarios de la plataforma de Patreon.

"Estoy muy contenta con todo lo que está pasando en mi carrera, mi enfoque es poder lograr cada una de las metas que me he propuesto, sin desmayar, sin prisa pero sin pausa, tengo muchas cosas por hacer y sé que todo será en el tiempo que Dios lo permita, mientras vamos trabajando paso a paso", expresó.

"Esta oportunidad con Univisión la estoy aprovechando al máximo, estoy infinitamente agradecida por cómo se han portado conmigo y cómo me han dejado ser con mi propia esencia, hacer teatro en Miami ha sido de mucha satisfacción, me tiene enamorada y quiero seguir haciéndolo, también tengo mi podcast que me llena de satisfacción poder drenar ahí todo lo que siento, entre risas y lágrimas", agregó.

Más sobre Tiby Camacho

Inicia como creadora de contenido para Instagram, sin embargo su presencia carismática y su talento le ha hecho cautivar a la audiencia.

Tiby es arquitecta de profesión, maestra de inglés, con estudios de actuación y locución en Miami. Camacho se ha destacado en producciones teatrales y cinematográficas en República Dominicana.

Con gran presencia en TikTok, Instagram y Facebook, Tiby ha sido imagen de importantes marcas a nivel nacional e internacional.