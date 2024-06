Condenan a 6 años de prisión a actor de "Patito Feo" por abuso sexual a su compañera de reparto

La justicia brasileña condenó al actor de origen brasileño Juan Darthés a seis años de prisión semiabierta por abuso sexual contra su ex compañera de reparto Thelma Fardin, crimen ocurrido en Nicaragua durante la gira de la obra “Patito Feo” cuando la actriz tenía 16 años.

En mayo del año pasado, Darthés había sido absuelto por el Séptimo Juzgado Penal Federal de São Paulo, pero Fardin apeló y el actor terminó condenado en segunda instancia. Todavía puede apelar.

"Es una victoria muy importante porque es una decisión condenatoria en la que (...) la mayoría entendió la materialidad de la autoría del delito de violación con una pena de seis años, que es la pena mínima por violación en Brasil", dijo la abogada Carla Junqueira al canal La Nación +, sobre la decisión del Tribunal Regional Federal (TRF) de la 3ª Región.

Amnistía Internacional Argentina dio a conocer en sus redes sociales la noticia sobre la condena de Darthés. "Los jueces enviaron un claro mensaje de justicia. Un firme paso adelante en la lucha por los derechos de las víctimas de violencia sexual y de género", escribió la ONG en X, antes Twitter.

"Dos de los tres jueces intervinientes afirmaron que existen pruebas suficientes para probar los hechos relatados por la actriz. Hemos ganado una batalla importante: romper el silencio. Esta decisión marca un precedente histórico", añadió Amnistía Internacional.

La sentencia fue apoyada por dos jueces contra uno del TRF-3, que en febrero había anulado el proceso judicial al considerar que la competencia recaería en el Tribunal de São Paulo, a nivel estatal, pero revocó su decisión en marzo y reanudó el proceso. caso.

Junqueira aclaró que la sentencia aún no está firme y que Darthés puede apelar ante el mismo tribunal y, posteriormente, ante la tercera instancia. Mientras tanto, el actor seguirá en libertad.

El veterano actor de telenovelas argentino, Darthés, nacido en Brasil, fue acusado de haber violado a Thelma durante la gira de una obra de teatro en Nicaragua, en 2009, cuando ella tenía 16 años y él 45. El actor niega haber cometido el acto. crimen. El caso fue revelado por la actriz en 2018, como parte del movimiento #MeToo en Argentina. Luego de la denuncia, se mudó a Brasil.

Según la actriz, su colega de producción la obligó a tener relaciones sexuales en el hotel donde se alojaban. “Una noche empezó a besarme el cuello y le dije que parara. Luego me agarró la mano y me dijo: 'Mira cómo me haces sentir'”, dijo la joven, en 2018. “Me tiró en la cama, me bajó el short y me hizo sexo oral. Seguí diciendo que no. Se subió encima de mí y me penetró. En ese momento alguien llamó a la puerta y pude salir de la habitación del hotel”.

Meses antes de la denuncia de Fardín, otras tres mujeres ya habían denunciado episodios de acoso sexual que involucraban al actor argentino.

Actualmente existe una orden de aprehensión girada contra el actor por parte de Interpol a solicitud de la Justicia de Nicaragua. La Constitución prohíbe la extradición de brasileños nacidos en el país. Sin embargo, el Ministerio Público Federal de São Paulo denunció al actor por el delito de violación en abril de 2021, afirmando que “Brasil tiene competencia para procesar y juzgar los hechos descritos en la denuncia, atribuidos a una brasileña nativa y realizados en Nicaragua”. En noviembre de 2021, tras el trabajo de los ministerios públicos de Brasil, Argentina y Nicaragua, Darthés comenzó a ser juzgado.