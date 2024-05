Noel Ventura: "Yo le he sacado dos carros al humor y vivo de eso, solo hay que ser organizado"

Aunque desde pequeño Noel Ventura era el “típico payaso del curso” (dicho por él mismo refiriéndose a que ha estado inclinado hacia el humor y tenía dotes innatas para esta condición), él se preparó y estudió para limpiar su técnica y ofrecer un trabajo profesional.

A la par de su primer semestre en la universidad, iniciaba también públicamente su carrera profesional. Fue en 2012 cuando cobró dinero por hacer reír y más de una década después vive del humor.

“Yo entiendo que con buena administración personal, se puede vivir del humor. Yo he sacado dos carros con eso. Me ha ido bien, solo hay que tener una buena organización y no derrochar dinero”, explicó Ventura en visita a LISTÍN DIARIO.

El joven, que tiene en su catálogo personajes como La Pasante, Claqueta Jones, Tuto Real, Nosé Lalú, Adalberto y Fokito, contó que desde siempre ha querido dedicarse al humor, por eso estudió teatro en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

“Desde niño yo siempre tenía la idea de ser comediante. Cuando yo entré a la universidad yo sabía que tenía dotes para el humor y pensé ser publicista peor haciendo teatro en el bachillerato yo descubrí que me gusta más la actuación, peor la actuación de una forma u otra se vincula con la comedia porque cuando nace el teatro, nace la comedia como género”.

Han pasado 12 años desde el momento que Noel Ventura ganó el concurso de chiste que organizaba el colectivo de comedia “La Guagua” y desde entonces se ha forjado una carrera a base de sacrificios, preparación y talento.

Con una industria en constante evolución y una nueva generación de comediantes emergentes, el futuro del humor luce prometedor.

Sin embargo, Ventura advierte sobre la importancia de la formación y la preparación en el arte de hacer reír.

Noel es uno de los humoristas de esta nueva generación que se ha ganado un lugar en la industria, ha trabajado con figuras destacadas como Jochy Santos, quien en 2017 le dio la oportunidad de trabajar junto a él en su programa “Divertido con Jochy”, donde nació uno de sus personajes principales: La Pasante.

Fue durante una presentación en el Comedy Club que Ricardo Santos, hijo del comunicador, se le ocurrió la idea de llevar a diferentes comediantes al programa que se transmitía los domingos por Telemicro, canal 5.

Su participación fue bien recibida por el público tanto que lo invitaban constantemente, pero solo era eso, una invitación y él no podía darse el lujo de dejar su empleo de los fines de semana, por eso en ocasiones faltaba al programa por el cansancio. Sin embargo, el público empezó a pedirlo y así se dio su contratación, dos semanas después nace La Pasante, un personaje con denuncia de sentido crítico.

El actor estuvo en “Divertido con Jochy” y luego en “Es temprano todavía” (Color Visión). Actualmente, está en “Too much en la noche”, programa conducido por Beba Rojas y Gabi Desangles a las 10:00 de la noche a través de Telecentro, canal 13.

Ventura, quien este año ganó su primer Soberano como “Comediante del año”, no solo es actor y humorista, sino que también es docente.

El humorista, de 30 años, imparte educación artística a adolescentes en un liceo de nuestro país.

“Yo disfruto enseñar, yo me di cuenta tarde de eso. Cuando estudié teatro y fui a buscar eso como una oportunidad laboral, yo me enamoré de la docencia. Me gusta porque yo intervengo en la vida de ellos (sus estudiantes) y los oriento y ellos se sienten bien al saber que su profesor es de los medios y me ven de una forma u otra como ejemplo”, expresó.

Sin embargo, está pensando dejar la docencia por la carga de trabajo que tiene.

Sobre su relación con los veteranos humoristas, confesó que hay un aparte que admira y respeta su trabajo mientras que otros “me tienen en la mira como que no me quieren”.

No obstante, resaltó el apoyo que le han brindado los “Reyes del humor”, Raymond Pozo y Miguel Céspedes.

Noel se prepara para “Crossover”, un espectáculo que marcará un hito en su carrera. No solo representa su primer show multitudinario fuera del circuito de la comedia, sino que también coincide con su aniversario número 12 en el mundo del humor.

Será este viernes 24 de mayo en el escenario del Pabellón de la Fama del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, que Noel Ventura presente “Crossover”, un hilarante y novedoso espectáculo de humor, donde se visualizará el proceso de transición de un personaje a otro, además de conocer la historia detrás de cada personaje. Las boletas están a la venta en Ticketmax.com.do.