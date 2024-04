La presentadora de noticias Poppy Harlow anuncia su salida de CNN

La presentadora Poppy Harlow dejará CNN, según la cadena.

Harlow, quien se unió a CNN en 2008 y más recientemente fue copresentadora de “CNN This Morning”, anunció su separación del gigante de las noticias por cable en un correo electrónico a sus colegas.

Ella llamó a su tiempo en CNN "un regalo".

“Ustedes me inspiraron y aprendí mucho de ustedes, quienes son (y seguirán siendo) queridos amigos”, escribió Harlow. "Este lugar me ha formado como líder, me ha enseñado resiliencia, me ha mostrado el valor de la perspectiva y cómo tomar decisiones difíciles".

En CNN, Harlow informó sobre los atentados con bombas en el maratón de Boston de 2013 y los ataques terroristas de París de 2015, entre otras historias.

"Pude experimentar lo que hace grande a este país", escribió Harlow en su correo electrónico. “Me senté con personas en sus mejores momentos y en los más difíciles. Me enseñaron sobre la condición humana y lo que nos une”.

A principios de este año, CNN anunció cambios en el horario de “CNN This Morning” y lo trasladó a Washington.

El director ejecutivo de CNN, Mark Thompson, elogió el tiempo de Harlow en la cadena.

“Poppy es un talento único que combina una formidable destreza en reportajes y entrevistas con un toque humano al que el público siempre ha respondido”, dijo Thompson.

Harlow trabajó anteriormente como presentadora de Forbes Video Network y fue presentadora y reportera de NY1 News, según su biografía en el sitio web de CNN.

Obtuvo una licenciatura en ciencias políticas de la Universidad de Columbia y una maestría en Estudios de Derecho de la Facultad de Derecho de Yale.