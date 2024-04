Laura Flores revela que sufrió un microinfarto cerebral

La actriz mexicana Laura Flores reveló que sufrió un microinfarto cerebral tras someterse a una escleroterapia, un tratamiento para eliminar las venas varicosas en las piernas, que se ha realizado por dos décadas.

La estrella de telenovelas contó en sus redes sociales que una semana antes de la Semana Santa, luego de asistir a su consulta como cada seis meses, tuvo parálisis facial y dificultad para hablar.

"Yo me lo estaba haciendo cada seis meses. Bueno, pues la semana previa a Semana Santa, después de que por la mañana me fui a hacer la escleroterapia, en la noche me dio un microinfarto cerebral", explicó.

"Yo quería hablar y no podía, era una sensación espantosa que no la puedo ni describir porque me pongo a llorar otra vez", expresó.

Finalmente, Flores fue asistida por un cardiólogo en un centro de salud y regresó a Estados Unidos, donde reside, fue ingresada por dos días y le colocaron un monitor en el corazón, por lo que advirtió a quienes planean realizarse este procedimiento estético que antes visiten un angiólogo para evaluar su salud vascular, ya que "estoy viva de milagro" y "no quiero que nadie pasé por lo que yo pasé".

"No importa que las jeringuitas sean muy superficiales, te puede pasar lo que me pasó a mí y a mí me lo hizo un dermatólogo certificado de hospital", instó.