Raúl de Molina se queja en vivo de la producción de "El Gordo y La Flaca"

En medio de los rumores de que el legendario programa de farándula "El Gordo y La Flaca" saldrá del aire, uno de sus conductores, Raúl de Molina, y la producción del espacio protagonizaron un momento de tensión en vivo.

El comunicador cubano se quejó tras sufrir una abrupta interrupción cuando su compañera Lili Estefan pedía bromeando que lo cortaran para hacer una pausa comercial mientras él hablaba de su hija Mía, experiencia que dijo estar volviéndose una costumbre, por lo que reaccionó irritado.

"Me quitan del aire cuando yo estoy hablando. Me parece triste que yo, que este show que fue creado para mí y para Lili hace 25 años y que se trata de lo que nosotros hablamos, venga un productor que empezó aquí hace tres o cuatro años, que no tiene la menor idea de lo que es El Gordo y la Flaca, y que a una persona que lleva 30 años en el aire le corten en el medio de él estar hablando y se vayan a comerciales porque quieren meter 20 historias en el (programa)", dijo Raúl.

"No lo entiendo. Y después se quejan de cómo le va a los programas, entonces de verdad que no entiendo las faltas de respeto que dejan que estas personas hagan aquí. Porque yo si fuera un productor nunca se me ocurriría. Oye, no me da la gana de que se vaya del aire y poner una historia mientras él está hablando'", prosiguió.

A esto, Lili dijo: "Rauli, pero a lo mejor te lo hicieron como un chiste".

"No, no es un chiste porque ya me lo han hecho varias veces como un chiste. Si fuera yo el que estaba a cargo del show lo botaba ahora mismo", respondió Raúl.