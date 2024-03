Drake Bell habla por primera vez del abuso que sufrió en Nickelodeon

El actor Drake Bell apareció ayer en un adelanto de la serie documental de Investigation Discovery "Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV", donde contará por primera vez que fue abusado por su entrenador de diálogo en Nickelodeon, Brian Peck.

Peck fue arrestado en 2013 por más de una docena de cargos por abuso sexual en contra de un menor, no identificado. En mayo no refutó las acusaciones de "realizar un acto lascivo con un joven de 14 o 15 años y de copulación oral con un menor de 16 años", según Variety.

Peck trabajó junto a Bell en su participación en el programa juvenil "The Amanda Show", antes de tener su propio espacio en 2004, "Drake & Josh".

Un comunicado de ID dice: "El clip revela que la ex estrella de Nickelodeon Drake Bell compartirá públicamente, por primera vez, la historia del abuso que sufrió a manos de Brian Peck, su ex entrenador de diálogo que fue condenado en 2004 por sus crímenes contra Drake y se le ordenó registrarse como delincuente sexual".

La historia, que trata temas delicados detrás de los programas infantiles en los años 1990 y 2000, será transmitida el 17 y 18 de marzo en "Quiet on Set" por ID.

También testimonios de acoso que involucran a Dan Schneider, creador de las comedias "iCarly" y "Zoey 101".

En 2018 Schneider fue despedido de Nickelodeon por su comportamiento tóxico con sus compañeros de trabajo en el set.