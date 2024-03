Jimmy Kimmel vuelve a ser el anfitrión de los Oscar, esta vez en año electoral

A lo largo de uno de los períodos más tumultuosos en la historia de los Oscar, entre pifias y bofetadas, Jimmy Kimmel se ha convertido en la mano firme y la cara perdurable de los Premios de la Academia.

Cuando Kimmel sea el anfitrión de la 96ª edición de los Oscar el domingo, será el presentador de la transmisión por cuarta vez . Sólo tres personas: Bob Hope (19 veces), Billy Crystal (nueve veces) y Johnny Carson (cinco veces), se habrán hospedado más que él.

Después de que Kimmel fuera el anfitrión de las ceremonias de 2017 y 2018, vio el experimento de los Oscar sin presentador y luego con un trío de ellos. Pero después de regresar el año pasado para enderezar el barco después de la pelea con Will Smith, Kimmel ha demostrado ser un experto en un acto de equilibrio que ha eludido a la mayoría de los demás.

"Es una experiencia que trato de recordar como especial", dijo Kimmel en una entrevista reciente. “Solo quiero asegurarme de que las personas que están mirando y las personas que están allí brinden la cantidad adecuada de respeto y también la cantidad adecuada de falta de respeto a los procedimientos”.

Kimmel habló mientras se preparaba para el programa del domingo entre su trabajo diario en “Jimmy Kimmel Live!” Eso incluye examinar posibles chistes, posar para fotografías que preferiría no y también muchas discusiones sobre los Oscar alrededor de la mesa. Molly McNearney, la esposa de Kimmel, es productora ejecutiva de la transmisión.

Pero Kimmel ya es un veterano en un trabajo altamente especializado. La transmisión del año pasado atrajo a 18,7 millones de espectadores, la mayor cantidad desde 2020.

"Estoy bastante tranquilo", dijo Kimmel. "No puedo hablar por los demás".

La conversación ha sido editada y condensada para mayor claridad.

AP: ¿Te molesta que tu archienemigo Matt Damon sea coprotagonista de la película que parece encaminarse hacia la mejor película , “Oppenheimer”?

KIMMEL: Me encanta. Matt Damon quedó completamente fuera de las festividades de los Oscar. Incluso estuvo en la película. No podría ser más vergonzoso para él. Es como si todos en la clase fueran invitados a una fiesta de cumpleaños y él fuera el único niño que no.

AP: ¿Cómo afecta a tu trabajo el hecho de que dos películas importantes como “Barbie” y “Oppenheimer” estén nominadas de forma destacada?

KIMMEL: Lo hace 10 veces más fácil. Cuando nadie ha visto las películas, y eso ha sucedido, incluidos los años en los que he sido presentadora, no tienes un punto de referencia al que partir.

AP: Incluso insinuaste que “Barbie” te motivó parcialmente a presentar esta vez.

KIMMEL: Fue uno de los factores que más contribuyeron, saber que esta película probablemente iba a ser nominada. Sentí que podía tener algunos buenos ángulos a partir de eso. Como si nuestra promoción fuera una de ellas.

AP: Este es un año electoral y la guerra hace estragos en Ucrania y Gaza. ¿Espera ser más político?

KIMMEL: Probablemente no debería decirte esto, pero llevaré a todos los nominados a la frontera y veremos si podemos arreglar todo el asunto el domingo por la noche. (Risas) No lo sé. En realidad, no es el foco de los Oscar. Eso no significa que no tendré una o dos bromas al respecto. Pero en realidad no es mi objetivo invocar el nombre del-que-no-ser-nombrado en los Oscar.

AP: ¡No has sido tímido en “Jimmy Kimmel Live!” para atacar a Donald Trump. Recientemente te llamó "un perdedor".

KIMMEL: Estaba revisando mis registros y parece que solo uno de nosotros ha perdido.

AP: Para usted, ¿cuál es el atractivo de ser anfitrión de los Oscar?

KIMMEL: Lo que hago es muy fugaz. Haces un espectáculo y luego desaparece. No tienes mucho que mostrar porque es muy actual. Los Oscar tienen una permanencia que para mí es diferente y es divertida. Sea como sea, siempre lo tendré. Cuando ves estos montajes de los 96 años de los Oscar, y para estar en ellos, tienes que estar bastante hastiado para que eso no te afecte.

AP: Parecía como si pensara que había terminado. ¿Está bien?

KIMMEL: Oh, absolutamente. Nunca imaginé que me lo volverían a preguntar, la verdad. Lo estuve como dos veces, eso estuvo bien. Tal vez fue una de esas cosas en las que ella me dejó y nunca volveré a salir con ella. Pero sea cual sea el caso, aquí estoy de nuevo para el número cuatro.

AP: ¿Eso significa que lo estás abordando como si fuera la última vez?

KIMMEL: Podría ser. No supongo que me pedirán que lo haga de nuevo. Mirando hacia atrás, siempre es más fácil recordar sólo las cosas buenas. Pero no lo sé. Diré que cuatro me parece un número sólido.

AP: ¿No está interesado en seguir siendo un pilar como Bob Hope?

KIMMEL: Mi forma de ver es la siguiente: la gente tiende a darte por sentado y a resentirse contigo con bastante rapidez. (Risas) Estoy seguro de que esta vez conseguiré algo de eso. Recibiré lo habitual: "¿No pueden conseguir a nadie más para albergar esto?" Y la respuesta es no, no podrían.

AP: ¿Has conservado algún recuerdo de tus tres últimas visitas como anfitrión?

KIMMEL: Me robo un Oscar cada año. Generalmente de los personajes cortos animados. Les digo que necesito tomarlo y que se lo devolveré, pero nunca lo hago. No saben nada mejor. Tengo tres premios Oscar ahora y espero con ansias el número cuatro.

AP: Eso es difícil para los cortometrajes animados.

KIMMEL: Sí, bueno, tienen suerte de estar allí.

AP: ¿Hay algo que hayas aprendido sobre lo que funciona y lo que no en programas anteriores?

KIMMEL: He aprendido que puedes poner un gran esfuerzo en fragmentos de comedia pregrabados y obtener muy poca respuesta de ellos. (Risas) Hemos aprendido a no hacer más eso. Cualquier cosa que la gente vea en los Oscar que no sea un premio entregado, creen que es la razón por la que el espectáculo es largo. Eso no es realmente cierto, en su mayor parte. Muchas veces tienes fragmentos de comedia en vivo o fragmentos de comedia pregrabados solo para restablecer el escenario. Pero los he abandonado casi por completo.

AP: Una cosa que sabemos sobre el programa del domingo es que Ryan Gosling cantará “I'm Just Ken”. ¿Planeas unirte a él en ese número?

KIMMEL: Nadie me ha pedido que cante. Pero si recibo la llamada, Oh, sí, estaré en el centro del escenario cantando a todo pulmón con Ryan.

AP: Estuviste genial con él en la promoción de los Oscar.

KIMMEL: Es mucho más difícil mirarme a la cara cuando el suyo está en el mismo cuadro. Creo que esa fue la valoración de mi esposa.

AP: Tuviste la narrativa posterior a la bofetada el año pasado. ¿Hay algo sobre la cosecha de películas y nominados de este año que sea interesante para ti?

KIMMEL: Para mí, nada de eso es particularmente interesante. Pero me gustan las sorpresas, ¿sabes? La mayoría de estos nominados no conocemos a estas personas, no sabemos qué van a decir. Algunos de ellos los hacemos. Algunos de ellos han ganado 11 premios antes de esto. Pero los momentos realmente grandiosos provienen de ganadores inesperados y de personas de las que nunca has oído hablar. Tengo muchas esperanzas de que la calidad de los discursos se acerque incluso a la del año pasado. Esa es la diferencia entre un buen espectáculo y un gran espectáculo.

AP: ¿Cómo está viviendo esta experiencia con su esposa, Molly McNearney?

KIMMEL: Es genial. No hay nadie en quien confíe más. Dicho esto, ahora participamos en muchas más decisiones que el año pasado. Y no todas son decisiones divertidas. Tiene sus pros y sus contras, seguro. Se ha convertido en el tema laboral en nuestra casa prácticamente todo el día, todos los días durante los últimos dos meses.

AP: ¿A tu familia le gusta que seas anfitrión de los Oscar?

KIMMEL: Una gran historia secundaria es cuando intento descubrir qué vestirán mis padres, cómo llegarán al espectáculo, quién los llevará detrás del escenario después del espectáculo. Rápidamente se convierte en una reunión familiar. Allí estarán mis hijos mayores con sus cónyuges, algunos de mis primos, mi hermano, mi hermana. Habrá algunos Kimmels animándome entre el público. Miran a su alrededor y luego informan quién se reía y quién no.