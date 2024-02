Dave Myers, chef de televisión, muere a los 66 años después de una batalla contra el cáncer

Dave Myers, más conocido como la mitad del adorado dúo de chefs de televisión "Hairy Bikers" de Gran Bretaña, ha muerto después de una batalla contra el cáncer, dijo su coprotagonista y amigo de toda la veza Si King el jueves. Tenía 66 años.

Myers y King encontraron fama en el Reino Unido y más allá con su serie de televisión "Hairy Bikers", una combinación improbable de programa de viajes en moto, humor y programa de cocina. La fórmula demostró ser un gran éxito y el dúo barbudo ha publicado más de 25 libros de cocina.

Myers anunció por primera vez que estaba recibiendo tratamiento para el cáncer en 2022. No proporcionó detalles sobre su diagnóstico.

King dijo en una publicación en las redes sociales que Myers murió pacíficamente en casa el miércoles.

"No estoy seguro de poder expresar con palabras cómo me siento en este momento. Mi mejor amigo está en un viaje que, por ahora, no puedo seguir", dijo King. "Lo echaré de menos todos los días y el vínculo y la amistad que compartimos durante la mitad de la vida. Te deseo la velocidad de Dios, hermano; eres y seguirás siendo un faro en este mundo".

Myers estaba trabajando como maquillador especializado en prótesis cuando conoció a King por primera vez en el set de un drama de televisión de la BBC en 1995.

La pareja apareció por primera vez en "The Hairy Bikers' Cookbook" en la BBC en 2004. El espectáculo los presenta paseando por países como Portugal y Namibia, probando platos locales y probando cocinando ellos mismos.

Pasaron a filmar muchas más series en numerosos lugares de todo el mundo, desde Vietnam hasta Argentina y ciudades a lo largo de la Ruta 66 en los Estados Unidos. Myers y King también documentaron su pérdida de peso en "Hairy Dieters: How To Love Food And Lose Weight" y compartieron consejos y recetas de salud con su club de dieta.

Después de su diagnóstico de cáncer, Myers se tomó un breve descanso del trabajo antes de filmar su último espectáculo con King, "The Hairy Bikers Go West". El programa, que se emite actualmente, los ve viajar por la costa oeste de Gran Bretaña desde Escocia hasta Devon.

Myers estaba casado con Liliana Orzac y era padrastro de sus dos hijos, Iza y Sergiu.