El humorista Fausto Mata, quien se encuentra nominado con su espacio "Boca de Piano es un Show" en la categoría Programa de Humor en Premios Soberano 2024, anunció que no asistirá a la ceremonia de premiación por las experiencias que ha tenido en años anteriores.

Durante una llamada telefónica, el actor explicó en "La Uca" que las galas de los Soberano producidas por Alberto Zayas no han sido las mejores, a diferencia de las que han estado a cargo de Edilenia Tactuk o René Brea, según sus palabras.

"Yo he ido a par de producciones de Zayitas y hasta ahora no han cumplido con mis expectativas, no es que tienen que hacer un Soberano para mí, sino que he visto que han estado muy flojas, yo prefiero más a un René Brea, prefiero más a Edilenia, que tienen un poquito más de bagaje, un poquito más de swing", dijo Fausto.

"Tanto Edilenia Tactuk como René Brea son los mejores que pueden hacer una producción en Premios Soberano en esta ocasión. Zayitas, para mí, no ha dado pie con bola, por eso yo no me quiero sentar dos horas, ahí sentado", continuó.

Fausto confesó que en una de esas experiencias negativas en la ceremonia ocurrió estando sentado cerca de una bocina, además de que no gana sus favoritos y tampoco puede tomarse una "cervecita" dentro de la sala.

Sobre si está dispuesto a volver a conducir el galardón, ya que estuvo junto a Daniel Sarcos en la conducción de Premios Soberano del año 2013, el comediante dijo que solo lo haría teniendo a Edilenia Tactuk o a René Brea como productores, a pesar de que tiene cariño por Zayas y fue su vecino en Villa Mella.