Jon Stewart regresará a 'The Daily Show' como presentador, solo los lunes

El comediante Jon Stewart está retrocediendo el reloj y regresa a “The Daily Show” como presentador semanal y productor ejecutivo durante el ciclo electoral estadounidense de 2024.

Comedy Central dijo el miércoles que Stewart presentará el programa de televisión de actualidad, la posición que gobernó durante 16 años a partir de 1999, todos los lunes a partir del 12 de febrero. Una programación rotativa de habituales del programa estará disponible durante el resto de la semana.

"Jon Stewart es la voz de nuestra generación, y nos sentimos honrados de que regrese a The Daily Show de Comedy Central para ayudarnos a todos a entender la locura y la división que sacuden al país a medida que entramos en la temporada electoral", dijo Chris McCarthy, presidente. y director ejecutivo de Showtime/MTV Entertainment Studios, en un comunicado. "En nuestra era de asombrosa hipocresía y política performativa, Jon es la persona perfecta para acabar con la retórica vacía y brindar la claridad tan necesaria con su brillante ingenio".

A lo largo de los años, “The Daily Show”, presentado primero por Craig Kilborn, luego Stewart y Trevor Noah, ha atacado a la izquierda y a la derecha al convertir a los medios en un personaje y interpretarlo de manera absolutamente directa, sin importar cuán ridículo sea.

El programa, que ganó un premio Emmy este mes a la mejor serie de entrevistas, no ha tenido un presentador permanente desde que Noah se fue el año pasado. Los corresponsales actuales incluyen a Desi Lydic, Michael Kosta, Ronny Chieng y Jordan Klepper.

Stewart no abandonó el programa enojado en 2015 y ha hablado con cariño de ello a lo largo de los años.

“Cuando pierdes esa estructura, te liberas de lo que impide que la mente mala haga lo mejor que puede para ser corrupto”, dijo en el podcast Strike Force Five durante las huelgas de Hollywood del año pasado. "Va hacia el sur y oscurece muy rápido".

“No es que pensara que el programa ya no funcionaba o que no sabía cómo hacerlo. Fue más bien: 'Sí, está funcionando'. Pero no obtengo la misma satisfacción'”, dijo al periódico Guardian en 2015.

El legado a largo plazo del programa como incubadora de talentos es excelente y se ha convertido en una plataforma de lanzamiento para personas como John Oliver, Larry Wilmore, Samantha Bee, Roy Wood Jr. y Aasif Mandvi. Stewart recibió el premio Mark Twain de humor estadounidense del Centro Kennedy en 2022.

Recientemente, “The Problem With Jon Stewart” de Stewart , que debutó en 2021, fue cancelada en el servicio de transmisión Apple TV+. Abordó temas polarizadores como el racismo, el cambio climático, el encarcelamiento masivo y el control de armas, pero su estridencia molestó a algunos críticos.

Los Angeles Times en una reseña decía: “El presentador pasa algún tiempo buscando su antiguo ritmo, el enfoque suave-fuerte-suave, en el que salta de la calma al horror hasta una persona agachada en un rincón graznando 'ayuda'”.

Según se informa, el final abrupto del programa se debió a enfrentamientos entre Stewart y Apple por su cobertura de historias sobre China y la inteligencia artificial.

Un portavoz no respondió de inmediato a las preguntas sobre quién presentará “The Daily Show” después de las elecciones de noviembre.