Los primeros ganadores en unos Emmy retrasados ​​​​durante mucho tiempo

Quinta Brunson ganó el premio Emmy a la mejor actriz de comedia por el programa que creó, “Abbott Elementary”, convirtiéndose en la primera mujer negra en ganar el premio en más de 40 años y la primera en un programa de una cadena en ganarlo en más de una década.

"Me encanta hacer 'Abbott Elementary' y estoy muy feliz de poder vivir mi sueño y representar una comedia", dijo Brunson desde el escenario, luchando por contener las lágrimas. El escritor y actor estuvo entre las estrellas con looks destacados en la alfombra plateada de los Emmy.

Ayo Edibiri ganó el premio a la mejor actriz de reparto en una comedia por “The Bear”, ganando el primer premio del programa en lo que podría ser una gran noche para la comedia dramática culinaria.

Brunson había ganado un Emmy por su guión por su falso documental sobre una escuela primaria predominantemente negra y crónicamente insuficientemente financiada en Filadelfia, pero esta es su primera actuación. Isabel Sanford de “The Jeffersons” fue la única mujer negra que ganó la categoría en 1981.

Con un papel importante que le valió un Globo de Oro como actriz principal apenas ocho días antes, Edibiri se convirtió en la primera ganadora en subir al escenario del Peacock Theatre de Los Ángeles, consiguiendo el primer Emmy de su carrera con su primera nominación a los 28 años.

En “The Bear” de FX, interpretó a Sydney Adamu, una chef esforzada que intenta ayudar a Carmie (Jeremy Allen White) a convertir una tienda de sándwiches de Chicago en un restaurante de élite.

“Este es un espectáculo sobre la familia, la familia encontrada y la familia real”, dijo Edibiri desde el escenario”, dijo Edibiri en su aceptación.

“The Bear”, que ya había ganado cuatro premios Emmy al comienzo de la noche después de los premios Creative Arts Emmy anteriores, está nominado para varios más el lunes por la noche, incluido el de mejor actor de comedia, actor de reparto y serie.

Las emociones aumentaron desde el inicio de la ceremonia con la primera presentadora, Christina Applegate, quien dijo en 2021 que le diagnosticaron esclerosis múltiple, recibió una gran ovación cuando salió usando un bastón para entregar el premio y lloró cuando anunció. los ganadores.

El presentador Anthony Anderson abrió el programa en modo Mr. Rogers, caminando hacia un juego de sala y cambiándose un abrigo de piel suelto por un abrigo de esmoquin negro.

“Bienvenidos al vecindario del Sr. Anderson en este hermoso Día de MLK”, dijo Anderson desde el escenario del Peacock Theatre de Los Ángeles al inicio de la transmisión de Fox.

Luego se sentó al piano y dirigió un pequeño coro a través de temas musicales de televisión, incluidos “Good Times” y “The Facts of Life”, cuyos personajes Tootie y la Sra. Garrett eran objetos de sus amores platónicos.

Luego se levantó y cantó “In The Air Tonight” de Phil Collins en homenaje a Miami Vice, con Travis Barker a la batería.

La 75ª edición de los premios Primetime Emmy llega cuatro meses después de su fecha prevista, después de un año de turbulencia y agitación histórica en Hollywood.

Las huelgas tanto de actores como de escritores, los cambios sísmicos hacia el streaming y el desmantelamiento del calendario televisivo tradicional significan que los sobres abiertos durante el programa mostrarán los ganadores que se decidieron hace meses.

Succession lidera a todos los nominados con 27 nominaciones, pero no obtendrá la mayor cantidad de victorias. Esto se debe a que “The Last of Us”, segundo con 24 nominaciones, llega con ocho en los Creative Arts Emmys del fin de semana pasado, donde “Succession” no ganó ninguna. Entre ellos se incluyen premios a la mejor actuación invitada para Offerman y Storm Reid, lo que sugiere que los votantes también pueden favorecer a sus actores principales Pedro Pascal y Bella Ramsey. Ambos podrían hacer historia, con Pascal convirtiéndose en el primer latino en ganar el premio al mejor actor en un drama y Ramsey en el más joven en ganar el premio a la mejor actriz.

El conjunto de élite de “The White Lotus” está en todas las categorías secundarias. Tiene cinco mujeres nominadas a mejor actriz de reparto en un drama, incluidas Jennifer Coolidge y Aubrey Plaza.