Laura Vieira, conductora venezolana, diagnosticada con cáncer de mama

La conductora venezolana Laura Vieira, conocida por su trabajo en Venevisión y transmisiones del Miss Universo en su país, tuvo que compartir una triste noticia con sus seguidores tras ausentarse por un tiempo de sus redes sociales.

La comunicadora reveló que hace más de un mes fue diagnosticada con cáncer de mama, enfermedad para la cual comenzó las quimioterapias en diciembre.

"Hasta ahora solo lo sabían mis afectos más cercanos, pero siento que decirlo me hace más libre y me ayuda a sobrellevar la carga", dijo Vieira sobre el motivo que la hizo contarlo públicamente.

"Es un diagnóstico que nadie quiere escuchar, es duro y tarda en procesarse, pero no queda otro camino que afrontarlo", continuó.

En la publicación de Instagram, donde ha recibido miles de mensajes de aliento y apoyo, Vieira afirmó que en este proceso la acompañan su esposo y sus tres hijos, por quienes "lucho con la fuerza a medias luego de este duro golpe, por ellos me atrevo a confesar que todo esto me tomó por sorpresa y me ha derrumbado, pero por ellos también me levanto y doy la pelea".

"Solo deseo encontrar esa fortaleza que necesito en la Fe, la oración y el amor. Gracias por sus bendiciones.", finalizó.