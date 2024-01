Adamari López hace su entrada a Univisión con nueva imagen y cantando tema de Luis Fonsi

Luego de su sorpresiva salida de Telemundo tras 11 años formando parte de esa cadena estadounidense de habla hispana, Adamari López recibió este lunes una cálida bienvenida a Univisión.

La comunicadora llegó esta mañana como invitada al programa "Despierta América", donde demostró que pasó la página y que escuchar el nombre de Luis Fonsi ya no le incomoda, incluso cantó su tema "No me doy por vencido", con la que dijo sentirse identificada.

"No me canso, no me rindo, sigo hacia adelante y tengo nuevas ilusiones y ese destino me ha traído cosas maravillosas... Cada una de las etapas de mi vida ha sido linda, esa fue una etapa espectacular que me llenó de ilusiones, que me hizo crecer, que me ayudó a salir adelante en el momento que enfrenté la enfermedad y a quien le agradezco y le agradeceré siempre haber estado conmigo ahí", explicó López.

"Él también fue una etapa, después de mucho dolor, que afortunadamente también superé, y a lo que llevamos, a lo mejor en el tema de esta canción, es que no nos podemos dar por vencidos de continuar nuestra vida, de buscar nuevas ilusiones y nuevas motivaciones para salir adelante y para ser feliz", añadió.

"No me doy por vencido" forma parte del álbum 'Palabras del silencio', que el cantante lanzó en 2008 cuando aún estaba casado con la actriz y presentadora.

Además de su participación en el espacio matutino, López también sorprendió por el actual aspecto de su cabello: rubio claro con extensiones largas hasta los hombros.

Fonsi y López, aunque ambos son originarios de Puerto Rico, se conocieron en México en el 2001 y en 2003 se reencontraron en Estados Unidos, él promocionando un disco y ella de gira con la telenovela "Gata salvaje".

En 2004 anunciaron su compromiso y el matrimonio se llevó a cabo el 3 de junio de 2006 en Puerto Rico, en medio de la lucha contra el cáncer de mama que enfrentó López.

El 8 de noviembre de 2009, López y Fonsi enviaron un comunicado de prensa donde anunciaban su separación, generando sorpresa en el mundo de la farándula.