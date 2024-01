Oprah Winfrey y los Obama entre los nominados a los premios Emmy de artes creativas

Pedro Pascal y Melanie Lynskey están nominados a dos de los premios Emmy más codiciados el 15 de enero, pero ambos también se encuentran entre los nominados de este fin de semana en los premios Emmy de artes creativas.

Pascal, nominado a mejor actor dramático por “The Last of Us”, compite como mejor actor invitado en una serie de comedia por conducir “Saturday Night Live” y por su narración de un documental de CNN sobre la Patagonia.

Lynskey, nominada a mejor actriz en un drama por " Yellowjackets ", está nominada a mejor actriz invitada en un drama por su aparición en un episodio de "The Last of Us" de Pascal. Esa serie y “Succession” son las dos principales nominadas al Emmy en general. De hecho, la docena de nominados en la categoría de Lynskey y mejor actor invitado en un drama provienen de los dos programas de HBO.

Las ceremonias del sábado y domingo son precursoras de la ceremonia principal de los Emmy que se transmitirá a las 8 pm EST el 15 de enero por Fox, con la estrella de “black-ish” Anthony Anderson como presentador. Al igual que la transmisión principal, las ceremonias de artes creativas llegan después de un retraso de cuatro meses debido a las huelgas de escritores y actores de Hollywood.

Este fin de semana se entregan cerca de 100 trofeos en un par de sesiones maratonianas que son, en general, una oportunidad para que los jugadores menos famosos, desde los peluqueros hasta los especialistas, tengan su momento en el podio. Pero un puñado de premios cuentan anualmente con nombres importantes entre sus nominados.

Entre ellos este año se encuentra Barack Obama, que puede repetir como mejor narrador, esta vez por sumar su voz a la serie documental de Netflix, “Working: What We Do All Day”, en una categoría repleta de estrellas en la que también figura Morgan Freeman. Ángela Bassett y Pascal. (El expresidente ganó anteriormente por narrar una serie de Netflix sobre parques nacionales).

Michelle Obama también está nominada al Emmy junto a Oprah Winfrey. Cada uno está nominado a mejor serie de no ficción o especial presentado por su programa de Netflix “The Light We Carry”.

Sería el primero de Michelle Obama, mientras que Winfrey agregaría un segundo Emmy en horario estelar además de sus 18 premios Emmy diurnos. Tanto “Working” como “The Light We Carry” provienen de la productora de los Obama, Higher Ground.