Luto en el mundo de la comedia: Muere Neel Nanda a los 32 años

El comediante de origen indio Neel Nanda, quien participó en el programa de televisión "Jimmy Kimmel Live", murió a los 32 años.

Su representante Greg Weiss confirmó la noticia a Variety y a USA Today en Noche Buena, luego de que The Comedy Club y The Comedy Chateau reportaran su fallecimiento. Sin embargo, no hay información sobre la causa.

"Estoy profundamente conmocionado y entristecido por esto. Era un cómico maravilloso, pero una mejor persona", dijo Greg.

Nanda trabajó en "Adam Devine’s House Party", "Flophouse", "Coming to the Stage" y "Unnecessary Evil", siendo este último nombrado uno de los 10 mejores espectáculos de stand-up de LA Weekly, pero fue en "Jimmy Kimmel Live" donde obtuvo mayor reconocimiento.

Según su biografía en IMDB, Nanda comenzó haciendo stand up comedy en su natal Atlanta, Georgia. Luego se mudó a Los Ángeles, California, en 2013 y finalmente apareció en varias plataformas, como Comedy Central, MTV, Viceland, IFC, Hulu y Amazon Prime.