Luego de darse a conocer la noticia sobre la muerte de una hermana de Amelia Alcántara, la comunicadora confirmó la información que empezó a circular el lunes a raíz de su ausencia en el programa radial "Fogaraté".

La modelo e influencer aseguró que regresará este miércoles a sus labores para cumplir con sus compromisos comerciales con las empresas que la han contratado como imagen, a las cuales externó sus disculpas.

"Con un nudo en la garganta por la tristeza que me embarga a mi familia y a mí, decido como creyente de Dios no cuestionar sus planes aunque duelan, pero hay vacíos que nunca se llenan. Lamentablemente en el medio en el que me desenvuelvo debo cumplir con los compromisos ya pautados", dijo en su Instagram.

Y añadió: "Nadie conoce el sufrimiento de una persona cuando se cierra el telón. Disculpa a las marcas que les he quedado mal, hoy me pongo al día con algunas".

Historia de Amelia Alcántara sobre la muerte de su familiar

Hace dos días, el elenco de "Fogaraté", donde Alcántara participa de lunes a jueves, se solidarizó con su compañera ante la lamenta situación que enfrenta junto a sus seres queridos, de quienes en reiteradas ocasiones ha admitido que cuida y se encargada de manera económica.

"Ustedes saben lo sensible que es Amelia con su familia, lo entregada y abnegada que es, siempre ha sido con temas familiares, y desde aquí el equipo entero de Fogaraté Radio, Luinny Corporán, todos los asociados que trabajan con nosotros, le deseamos una pronta recuperación a la familia, mucha fuerza para que pasen este momento tan duro, que sabemos que no es fácil perder un familiar cercano y son momentos donde la familia tiene que estar más unida que nunca. Nosotros ya nos consideramos su familia laboral, entonces desde aquí le mandamos apoyo y muchas fuerzas, muchas bendiciones de Dios también. Por eso no la oyen aquí en el día de hoy, pero pronto vuelve Amelia con nosotros", comunicó Abraham Deschamps (Mata Lluvia).