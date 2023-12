Edward Goris, con vasta experiencia en televisión, quiere producir la alfombra de Premios Soberano

Premios Soberano está a la vuelta de la esquina y el tema de conversación del día a día entre los productores gira en torno a lo que quisieran ver este año en la premiación del arte y el espectáculo más importante de Republica Dominicana.

En ese sentido, Listín Diario conversó con Edward Goris, un productor con vasta experiencia detrás de grandes producciones de televisión que quisiera producir la alfombra del Soberano.

Gorys, quien inició de la mano de Yaqui Núñez del Risco en "En resumidas cuentas", se resiste a continuar como asistente de producción de la celebración que cada año organiza la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte), ya que desea asumir un mayor compromiso profesional.

"El año pasado cuando hice la alfombra dije: 'Si yo no soy productor de la alfombra, se acabaron los asistentes de producción' (Risas). Ya me visualicé, aunque necesite el dinero y aunque me llamen, no, si no soy productor no voy, porque uno tiene que decretar las cosas para que se den y para que el universo conspire para que eso pase", dijo Goris.

Goris ha hecho el llamado a Acroarte para recibir una oportunidad como productor de la 'Red Carpet' dominicana cuando hace unos años hizo un articulo para este mismo periódico, que buscaba más apertura para nuevos talentos.

"Uno tiene que decretar las cosas para que se den y para que el universo conspire para que eso pase" Edward Goris Productor

Goris ha trabajado de la mano de Giancarlo Beras-Goico en el desaparecido programa "Sigue La Noche", que conducía Pamela Sued, Carnaval de Punta Cana y en la alfombra roja de Premios Soberano 2023.

De la hoja de vida de Goris también forman parte: "Lumy-cámara-acción", "Rica Loquera", "Ahora es", Tras el escenario", "Conexión especial", "Hecho aquí", "La Avanzada", "Luna Llena" (en RTVD) y actualmente "Meridiano MET".

Recientemente, Goris estuvo a cargo de Top 13 by Isaura Taveras, que se encuentra en etapa de edición y se estrenará el 1 de enero a las 9 de la noche por Color Visión.