El canal Nickelodeon adquirió los derechos de la icónica serie "Teenage Mutant Ninja Turtles" ("Las Tortugas Ninja", en español) y está previsto que comience a emitir su repertorio de 193 episodios a partir de finales de agosto, informó Kevin Eastman, cocreador del cómic original, en la Comic-Con 2023.

El anuncio llegó este jueves durante el panel de la película "Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem" (Paramount Pictures), que se estrena el próximo 2 de agosto en Estados Unidos, ante la entusiasta mirada de Jeff Rowe ("The Mitchell vs. The Machines"), director de este nuevo filme.

"Gracias por permitirme llevar más de 30 años dibujando tortugas", exclamó Eastman, también partícipe en la película de Rowe, delante de varios miles de fans de la saga durante la primera jornada de la 52 edición de la Comic-Con, que se celebra en San Diego hasta este domingo.

La nueva cinta, en la que también se ha involucrado Nickelodeon, sigue los pasos de Leonardo, Donatello, Raphael y Michelangelo en su intento de ganarse el corazón de los neoyorquinos y ser aceptados como "adolescentes normales".

Para ello, contarán con la ayuda de su nueva amiga, April O'Neil, quien también se verá implicada en acabar con una misteriosa banda de criminales que acecha la ciudad.

"Desde que tengo uso de razón, soy fan de las Tortugas Ninja. (...) Para esta versión, hemos usado una técnica similar a la que utilizábamos cuando las dibujábamos cuando estábamos en el instituto. ¡No teníamos formación, pero quedaba tan auténtico!", explicó Rowe ante un público que pudo ver un adelanto exclusivo de 20 minutos.

Además, esta entrega cuenta con figuras reconocidas poniendo voz tanto a las tortugas como al resto de personajes de esta nueva aventura. Es el caso de Nicolas Cantu, John Cena, Ice Cube, Natasia Demetriou, Ayo Edebiri, Giancarlo Esposito, Post Malone, Brady Noon, Seth Rogen, entre otros.

Nickelodeon ya se sumergió en el universo de las Tortugas Ninja en 2012 con la serie animada digitalmente "Teenage Mutant Ninja Turtles" y siete años después estrenó una versión en 2D titulada "Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles".

"Teenage Mutant Ninja Turtles", una de las franquicias infantiles más populares de todos los tiempos, fue creada como cómic por Peter Laird y Kevin Eastman en 1984 para posteriormente alcanzar la televisión -con capítulos de 22 minutos que se emitieron desde 1987 a 1996- y, finalmente, llenar cines y estanterías con sus juguetes.