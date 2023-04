Tucker Carlson habla en Twitter, pero no menciona a Fox News

Tucker Carlson salió a la luz el miércoles, dos días después de que Fox News lo despidiera, con un monólogo de dos minutos al estilo de campaña que no abordó por qué repentinamente se quedó sin empleo.

Publicó un video en Twitter poco después de las 8 p. m., hora del este, la hora en que comenzaba su programa en Fox, que hablaba sobre la falta de un debate político honesto en los medios.

Carlson dijo que una de las cosas que notó, "cuando te alejas del ruido por unos días", es lo amables que son algunas personas y lo graciosas que son algunas.

“La otra cosa que notas cuando te tomas un poco de tiempo libre es cuán increíblemente estúpidos son la mayoría de los debates que ves en la televisión”, dijo. “Son completamente irrelevantes. No significan nada. En cinco años ni siquiera recordaremos que los escuchamos. Confía en mí, como alguien que participó”.

Fox despidió a su personalidad más popular el lunes sin explicación, menos de una semana después de resolver una demanda por la difusión de mentiras sobre las elecciones presidenciales de 2020.

El misterio sobre por qué los líderes de Fox Corp., Rupert Murdoch y su hijo Lachlan, decidieron despedir repentinamente a Carlson, persistía.

La compañía no lo ha explicado, aunque algunos informes de los medios el miércoles se centraron en material descubierto durante la demanda de Dominion Voting Systems, pero redactado en documentos judiciales.

Los mensajes privados enviados por Carlson con “comentarios muy ofensivos y crudos” fueron un “catalizador” en la decisión de Fox de dejarlo en libertad, según The New York Times.

Tanto The Wall Street Journal como The Washington Post dijeron que un mensaje redactado incluía un insulto contra un alto ejecutivo de Fox. Cada uno de los informes se basó en fuentes que no fueron identificadas.

Parte de la evidencia de Dominion que se reveló públicamente mostró algunos comentarios ofensivos por parte de Carlson, incluido el uso de una vulgaridad para referirse a Sidney Powell, el partidario de Trump que estaba impulsando falsas teorías de conspiración electoral en Fox y en otros lugares.

Un representante de Fox News no comentó sobre los informes o el resurgimiento de Carlson, sino que se refirió a la declaración del lunes en la que la compañía dijo: "Le agradecemos por su servicio".

Carlson se vistió de traje y corbata para su mensaje de Twitter. Si bien no mencionó a Fox, fue una reminiscencia de los monólogos que pronunció en la red durante los últimos seis años, hablando de “los que están a cargo” lastimando al país. Los medios corporativos o los partidos políticos no permiten los debates sobre grandes temas como la guerra, las libertades civiles, la ciencia emergente, el cambio demográfico y el poder corporativo, dijo.

“¿Dónde puedes encontrar todavía a los estadounidenses diciendo cosas verdaderas?” él dijo. “No quedan muchos lugares pero hay algunos y eso es suficiente. Mientras puedas escuchar las palabras, hay esperanza. Nos vemos pronto."