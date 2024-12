Demi Issa: desde niña en el mundo de la danza, asume rol protagónico en "Sueño de una noche de verano"

Demi Issa está en el mundo de la danza desde que era niña, pero este fin de semana ella tiene un momento especial en su carrera al protagonizar, con su personaje como "Reina de las Hadas", el espectáculo "Sueño de una noche de verano", bajo la producción de la maestra Alina Abreu.

El evento artístico se presentará viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de diciembre, a las 8:30 de la noche en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito.

"Para mí es un honor interpretar un personaje tan importante de una historia clásica como esta de William Shakespeare, es divertido y retador. Además, participar en esta producción es una increíble oportunidad como bailarina clásica debido a la magnitud de la misma… Estoy viviendo una nueva experiencia y es 100% mágica", expresó Demi Issa en declaraciones a LISTÍN DIARIO.

¿Qué te inspiró a dedicarte al ballet y a la danza contemporánea? ¿Cómo fue tu primer acercamiento a este arte?

Desde niña mostré un alto interés en el arte, especialmente en la danza. Mis padres me ponían música clásica y bailaba todo el tiempo. Al verme así, decidieron inscribirme en el Articentro Miriam Bello, donde inicié mis estudios de danza, a la edad de 4 años.

¿Cómo aprovechaste esos años de formación en Articentro Miriam Bello y ENDANZA?

Manteniéndome muy presente y dispuesta a aprender cosas nuevas, con la mente abierta a recibir todo tipo de conocimientos. Durante esos años hice muy buenas relaciones tanto con mis compañeros como con maestros y coreógrafos y tuve la oportunidad de participar en múltiples producciones que aportaron en mi crecimiento técnico que se fue convirtiendo en lo que hoy es mi profesión.

¿Cómo fue tu experiencia en Jacob’s Pillow y qué impacto tuvo en tu carrera?

La experiencia fue hermosa y de mucho crecimiento artístico. Tuve la fortuna de participar en dos ocasiones: una virtual (debido a la pandemia) y la otra presencial, pero con muchas limitaciones post confinamiento. Aunque suene extraño, esas condiciones hicieron de esta oportunidad algo que me llevó a hacer mucha introspección y preguntas que nunca me había hecho como artista, lo cual agradezco y esas respuestas han marcado lo que hoy soy como artista. Por otro lado, Jacob’sPillow es un santuario de la danza en Estados Unidos; estar allá físicamente es muy inspirador.

¿Cómo llegaste allí y cómo fue la experiencia en el programa INNOPRAKTIKA en Rusia?

¡Maravillosa! Si pudiera, la repetiría mil veces más. Llegué a INNOPRAKTIKA tras la búsqueda de programas y audiciones, casi un año después de mi aplicación, la magia se dio. Cuánto agradezco esa experiencia… conocer Rusia, su cultura, paisajes, gastronomía, bailar junto a estudiantes muy talentosos, trabajar con coreógrafos rusos y hacer amigos/colegas de todas partes del mundo es algo que jamás olvidaré y siempre atesoraré en mi corazón.

¿Cómo crees que estas experiencias han moldeado tu enfoque artístico y técnico?

Estas experiencias han ayudado a mi desarrollo profesional, artístico, espiritual y personal; cada detalle que aprendo lo acojo con respeto y lo utilizo para mi evolución. Tengo la dicha de haber viajado y trabajado con muchas personas en lugares diferentes, lo cual me ha permitido tener una visión amplia del mundo y su gente… todo esto me motiva a seguir explorando y buscando nuevas formas de expresión artística.

Has tenido la oportunidad de interpretar coreografías de grandes nombres internacionales, ¿cuál de estas te ha marcado más y por qué?

Sí, he trabajado con Anastasia Peshkova, Olga Tsvetkova, Annabelle Lopez Ochoa, Carlos Pons Guerra, entre otros, e interpretado coreografías de grandes maestros como Balanchine y Marius Petipa. La coreografía que más me marcó es una de las que hice recientemente en Rusia: “People Play”, de Anastasia Peshkova; fue impactante ya que aprovechó la diversidad cultural de todos los bailarines participantes y exploramos distintas formas de comunicarnos sin palabras y sin perder nuestra identidad cultural, haciéndonos fusionar nuestras danzas tradicionales.

Además de bailarina, también eres diseñadora gráfica ¿De dónde viene esta inclinación al diseño?

Mi inclinación al diseño nace, al igual que la danza, desde niña. Me apasionan las artes plásticas, pero, en ese momento, el diseño gráfico era lo que más me convenía estudiar paralelamente a la danza por el factor tiempo. Aun así, disfruto hacer composiciones, diseño web y editorial.

¿Cómo has logrado equilibrar tu carrera de bailarina, tus estudios y trabajo como diseñadora gráfica? ¿Crees que uno influye en el otro?

Es muy difícil, aún me cuesta. Hay momentos en los que estoy desocupada y en otros tengo que madrugar por la carga laboral. Al principio no lo veía, pero el tiempo me ha dado a entender que sí, ambas carreras influyen a la otra… al menos a mí, dentro de mi experiencia, la vida misma es inspiradora para las dos áreas.

¿Cuál ha sido el momento más difícil de tu carrera y cómo lograste superarlo?

No tengo un “momento” como tal, pero sí varias ocasiones en las que he tenido dificultades en el trabajo y frustraciones… lo cual me ha llevado a tomar decisiones difíciles, pero beneficiosas para mi salud, y que a la larga me han convertido en la mujer y bailarina que soy. Agradezco tener una familia que me apoya y un círculo de personas que velan por mi bienestar, así que esas dificultades fueron llevaderas, mas no fáciles de superar.

Como bailarina has logrado grandes papeles, entre los más recientes, Reina de las hadas en "Sueño de una Noche de Verano" ¿Qué significa para ti participar en una producción tan grande, y que tenía 24 años sin ser presentada en escenarios dominicanos?

¿Cómo ha sido trabajar bajo la dirección de Alina Abreu y junto a tantos artistas talentosos?

Muy interesante. Desde afuera me gusta ver cómo las cosas se van integrando. Es hermoso ver a tantos artistas de diferentes disciplinas trabajar arduamente con el mismo fin… el arte se siente en todas partes y se percibe el amor a nuestro trabajo. Estoy muy agradecida con la maestra Alina y con todo el equipo de producción por acogerme y hacerme sentir parte de la familia.

¿Qué mensaje te gustaría transmitir a través de tu interpretación en esta obra?

Que hay muchas formas de ver el enamoramiento: puede ser ciego, insistente, suave, abnegado, vengativo, reconciliador… que no todo lo que nuestros ojos pueden ver siempre es real, pero el amor siempre será una energía sanadora y una conexión que trasciende toda dificultad en nuestra vida. Siempre llevemos nuestros instintos del corazón con la mayor pureza de nuestros sentimientos.

¿Te interesa explorar otros estilos de danza o roles dentro del ámbitoartístico?

¡Sí!, como he dicho anteriormente, siempre estoy explorando. Cada oportunidad que tengo de aprender una disciplina nueva, la hago. Me interesa mucho en un futuro hacer teatro y artes plásticas

¿Qué crees que hace falta para potenciar la danza y la cultura del baile en RD?

Ser más abiertos y receptivos a los cambios que está teniendo la danza en el resto del mundo, que se continúe lo que otras generaciones han hecho para que lleguemos donde estamos hoy, y que siempre estemos unidos como gremio.

¿Qué consejo le darías a jóvenes que sueñan con una carrera en la danza profesional?

No se limiten, ningún sueño es inalcanzable si se hace de la forma correcta, con el corazón abierto y mucha pasión. Vean videos, lean, busquen inspiración, conozcan a los artistas locales e internacionales, investiguen sobre lo que más les apasiona dentro de esta carrera… pero más que nada: hacer y creer.

¿Qué otros proyectos o metas tienes en mente para el futuro?

¡Mi meta a corto plazo es seguir haciendo conexiones con compañías potenciales donde pueda desarrollar mi proyecto de vida, bailar!viajar mientras bailo y aprender idiomas, buscando el futuro que quiero!