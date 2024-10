Johnnié Mercedes: muchas personas van a cirugías en el cuerpo por baja autoestima y "producto de muchos traumas"

Además de actor, Johnnié Mercedes es psicólogo de profesión y el tema también lo aborda con su debida profesionalidad. Además, le sirve para su nuevo reto de dirigir este viernes la obra “Lifting: por más que me opere, no me encuentro”, que ha sido adaptada para darle un enfoque más cercano al público dominicano.

Sobre el tema que trata el montaje teatral observó que muchas personas van al quirófano a perfeccionarse alguna parte de su cuerpo y, en ocasiones, colocan su felicidad y plenitud en ese hecho o deciden hacerse una cirugía para imitar a otras personas.

“En esos casos hay muy baja autoestima, hay una absoluta necesidad de ser protegido, producto de muchos traumas. Por eso no juzgo a los que buscan llenar un vacío con este estilo de vida”.

De los personajes adelantó que interpretan Lummy Lizardo, Zoila Luna, Hony Estrella y María Tavárez dijo que, la noche de este viernes en el Pabellón de la Fama, del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte de Santo Domingo, estos estarán interactuando con el público, bailando, cantando y llorando, con un inolvidable opening.

Con respecto al trabajo confesó que ha sido muy cómodo trabajar con talentos tan profesionales y respetuosos del teatro como este.

Recordó que ha dirigido a figuras experimentadas de la actuación como a otras nacientes.

“Yo he trabajado con todo y no soy fácil. Aquí todos somos figuras, y de esto sé yo, así que los egos vamos a ponerlos en un clavito, allá afuera, porque el protagonista es la obra, el protagonista es el espectáculo”, sostuvo.

SU RECORRIDO

Han pasado 14 años desde que Johnnié Mercedes irrumpió en los hogares dominicanos con el personaje de “Toñitín”, ese joven que delinque y que viene de los sectores marginados. Fue tan exitosa su actuación en este comercial que lo colocó en la palestra popular, pero antes el actor era mucho más que ese personaje.

Para el 2010 ya tenía una trayectoria probada en las tablas. Hoy con más de 30 años de carrera acumula una larga lista de exitosos proyectos entre el teatro, el cine y la televisión (en la actualidad se le puede ver en la serie “La familia Espejo” a través de RTVD, canal 4).

De “Toñitín” solo quedó en eso, un personaje de un comercial televisivo que la gente abrazó, pero que no evolucionó a otros escenarios ni tampoco ha sido una marca distintiva en sus actuaciones.

“Lo sucedido con Toñitín ha sido muy lindo, la gente lo abrazó, pero siempre he tenido esa dinámica de trabajar bastante mis personajes porque no me gusta que se parezcan”, expuso.

El actor está acostumbrado a que la gente le llame en la calle por ese nombre y en muchas de sus entrevistas tiene que rescatarlo y referirse al tema.

Mientras reconoce que fue este trabajo que les abrió las puertas, a pesar de esto, el conocido Johnnié Mercedes ha abrazado la constancia en su trabajo obteniendo exitosos resultados y logrando convertirse en su propia marca.

Este viernes vuelve a probarse en su faceta de director en la obra teatral “Lifting: por más que me opere, no me encuentro”, del dramaturgo español Félix Sabroso y en una producción de Juancito Rodríguez.

“Liftin”, según adelantó en visita a Listín Diario, es un teatro terapéutico que pone en relieve el uso excesivo de las cirugías plásticas.

Las veteranas Lummy Lizardo, Zoila Luna, Hony Estrella y María Tavárez protagonizan la pieza que sube esta noche a escena, en una sola función, en el Pabellón de la Fama, del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte de Santo Domingo a las 8:30 de la noche.

Las complicadas agendas de las actrices, en estos momentos, obligaron a su productor a realizar una sola puesta en escena en un escenario con mayor capacidad de público. El montaje que, más adelante, tiene en planes continuar en otros países, vuelve a la escena dominicana en 2025. La pieza que encaja perfectamente en un nuevo género teatral “comedia quirúrgica” trata un tema muy profundo y doloroso a la vez. “Lamentablemente estamos en la búsqueda de tantas cosas de afuera y de la piel, que se nos olvidamos de lo de adentro. Lifting trae a colación lo que es el exceso de la cirugía plástica… porque el asunto no es que no te hagas cirugías, y será por estética o salud, o porque tampoco está demás, el problema es cuando se convierte en un vicio”, reveló Mercedes sobre el tema de la obra.

Al explicarlo con un poco de dramatismo recordó algunas líneas del personaje que interpreta Lummy Lizardo. “Y te haces las orejas y quedaste bonito. Y te haces la nariz y quedaste bien. Y te haces los ojos y te ves maravilloso. Y te haces la boca y te ves fantástico, y te hiciste las cejas, y te hiciste los pómulos y quedaste perfecto. Es muy triste, pero ya no te conozco, y te hiciste tantas cosas, que ahora todas esas cosas te hacen un ser tan diferente, que ya no sabes quién eres. Ni es feo, ni frío, ni es caliente ni es nada”.

Mercedes también lo ve como un llamado de atención desde el humor, porque “Lifing” es una comedia que transita por el drama, con un argumento profundo, que puede llevar al espectador a experimentar diferentes tipos de sentimientos. La obra tendrá una duración de una hora y 10 minutos, ya que solo se estarán exponiendo siete piezas de las 18 que la componen.