Centro Cultural en Villa Juana necesita remozamiento para evitar deterioro

El Centro Cultural Narciso González (CCNG) no presenta, en estos momentos, su mejor cara. Se percibe desde que uno se acerca por la calle Américo Lugo, esquina Marcos Adón, en el barrio de Villa Juana, de Santo Domingo, donde se encuentra ubicado, rodeado de un entorno mugriento, con calles atestadas de vehículos en reparación, chatarras, basura y un ambiente que en nada favorece a esa institución, que, según su director, Pedro Santos Martínez, acoge unos 500 niños residentes del lugar y otros sectores aledaños.

El recinto, que entró en función desde el 2007, honra la memoria del desaparecido profesor y gestor cultural Narciso González (Narcisazo).

A pesar de las señales de deteriorio, un recorrido por todo el centro educativo da cuenta de un trabajo de reparación interna, que se realiza en un cambio de todo el sistema de aire acondicionado del edificio.

Plafones en el techo abiertos y manchados por la filtración, aulas con falta de acondicionamiento, al igual que su patio y parqueo; y una cafetería completamente destruida (en reparación) fue lo observado durante la visita que realizaron reporteros de Listín Diario, en horas de la mañana. al centro cultural, horario en el cual no funciona el trabajo educativo.

En varias áreas del centro cultural en Villa Juana se observan plafones en el techo abiertos y manchados por la filtración, aulas con falta de acondicionamiento, al igual que su patio y parqueo.JOSE ALBERTO MALDONADO/LISTÍN DIARIO

La institución no maneja presupuesto y depende directamente del Ministerio de Cultura, que dirige Milagros Germán, reveló Santos Martínez, que, aunque dice tener el deseo de hacer un mejor trabajo debido a la escasez de recursos que maneja, a la vez agradece a la ministra el apoyo y la respuesta que siempre recibe de parte organismo cultural de donde depende.

Santos Martínez, quien en sus redes sociales se define como artista, ha trabajado en algunas películas locales y produce para YouTube el programa informativo Kapikua Radio Show, lleva cuatro años en la dirección del centro cultural.

Antes, el CCNG estuvo dirigido por el actor y productor de teatro Basilio Nova.

En el tiempo que lleva en la función, Santos Martínez dijo sentirse muy bien con el trabajo logrado, pues se trata de una labor cultural al servicio de la comunidad.

En el recorrido por todo el centro educativo da cuenta de un trabajo de reparación interna, que se realiza en un cambio de todo el sistema de aire acondicionado del edificio.JOSE ALBERTO MALDONADO/LISTÍN DIARIO

“Nuestro rol es la difusión de la cultura y la formación artística especializada, con un servicio gratuito para la comunidad”, comentó acerca de sus funciones.

Sobre el proceso de instalación del sistema de aire acondicionado, explicó que el aire del Teatro Monina Solá tiene más de un año de instalado.

“El proceso como tal tenía tres años. El suplidor está trabajando sábados y domingos para poder entregar en el plazo establecido, porque no podemos detener las clases de artes de lunes a viernes y los sábados el suplidor espera que terminen los talleres de los sábados que terminan a las 2:00 pm, para luego continuar con los trabajos”, afirmó.

LA INSTITUCIÓN

El Centro Cultural Narciso González cuenta con la sala Monina Solá del con capacidad para 317 personas, ocho aulas docentes en donde 14 profesores imparten las diferentes disciplinas que van desde teatro, canto, pintura y música, durante el horario de 2:30 de la tarde a 7:00 de la noche, con alumnado compuesto generalmente por niños y adolescentes.

“Los sábados impartimos talleres en todas nuestras disciplinas, en la que también se integran adultos, porque nosotros estamos aquí trabajando todos los sábados, al igual que otras instituciones del estado”, subrayó Santos.

Durante el recorrido algunas aulas estaban cerradas como la sala de títeres Ana Hilda García, con capacidad para 40 personas, al igual que no se nos mostró el patio español, un lugar de esparcimiento de la institución.

En su página web se informa que “El CCNG cuenta, además, con una moderna cabina de control, una sala de ensayos, el área docente preparada para impartir las diferentes disciplinas del arte, tanto para niños como para adultos, cuatro cubículos de estudio especializados para música, una biblioteca y una cafetería”.

“Aquí se imparten talleres sabatinos de distintas disciplinas, en donde también toman clases personas adultas. Las clases de lunes a viernes se imparten en el horario extendido de 2:30 a 7:00 de la noche y vienen los niños cuando terminan de las escuelas inicial y media, y vienen toman clases de pintura, música, danza, piano, guitarra, violín, percusión, canto, teatro…”, explica Santos sobre las actividades que se llevan a cabo en el centro que actualmente dirige.

NO RECIBE APOYO MEDIÁTICO

Mientras nos comenta que los residentes del barrio “casi” no conocen el teatro (centro cultural) porque “las mayoría de las obras no le hemos podido dar esa cobertura a nivel digital y a nivel de medios de comunicación, como nosotros quisiéramos. Enviamos las notas a los periódicos y los medios de comunicación no le dan esa apertura. Tenemos, a veces, actividades culturales, si viene uno que otro medio (de comunicación) a muchos le enviamos la nota y a veces la colocan de manera digital”, se queja del poco apoyo que dice recibir de los medios de comunicación.

Sin embargo, el CCNG no tiene departamento de prensa. El centro depende directamente de la dirección de comunicación del Ministerio de Cultura.

Al preguntarle cómo funciona el trabajo comunicacional en el centro cultural responde: “Tenemos una dirección de comunicación que está en la sede del Ministerio de Cultura. Nosotros todas las informaciones se las enviamos a ellos y son quienes hacen la colocación. El Ministerio de Cultura tiene sus plataformas digitales para colocar todas sus actividades”.

Santos Martínez explica que también como institución tienen la libertad de promover sus actividades a través de sus redes sociales, en las que se observan, en su mayoría publicaciones de fechas efemérides y una que otra actividad.

“Tenemos nuestras redes sociales verificadas por esta vía la gente se entera lo que tenemos aquí, así también los padres que tienen a sus hijos por aquí se enteran de lo que nosotros estamos haciendo”. afirmó.

Al hablar de su trabajo como director resalta que los resultados del aprendizaje de los alumnos se realizan presentaciones a final de año, y dependiendo de la edad van pasando a un siguiente nivel.

Aseguró que los alumnos que completan el ciclo de aprendizaje están preparados para tocar un instrumento y para entrar a estudiar en la Escuela Nacional de Bellas Artes o al Conservatorio Nacional de Música.

“Cuando finaliza el año escolar hacemos una presentación artística con todas las disciplinas en donde invitamos a todos los padres y a toda la comunidad, también se invitan personalidad de la cultura, gestores culturales de gran trayectoria”.

La sala Monina Solá del Centro Cultural Narciso González, en Villa Juana. Esta área se mantiene en buen funcionamiento.JOSE ALBERTO MALDONADO/LISTÍN DIARIO

LA SALA MONINA SOLÁ

Al llegar a la sala Monina Solá nos encontramos con el montaje de una escenografía para la obra “La Pulpería” de Gabriela Rufino y Fernando Bruno. La pieza ya había sido estrenada en Bellas Artes y tuvo una función el pasado 17 de octubre y otra este viernes 25.

Esta sala está equipada y disponible para la realización de exposiciones, conferencias, obras teatrales y distintas producciones artísticas.

“Hace unos 15 días presentamos en esta sala un conversatorio con mujeres del cine, en donde estuvieron actrices, directoras, literarias, que pudieron dar un conversatorio a la comunidad, a los niños y personas interesadas, y todo eso se pudo documentar y en los próximos días estaremos subiendo esa información”, comentó.

La sala también tiene la facilidad para ser alquilada. A principio de año Santiago Matías presentó en vivo, desde la sala Monina Solá, durante dos semanas, el programa “Alofoke Radio Show”.

El lugar acogió público de todos los sectores que fueron a presenciar en vivo el espacio.

Hubo un desborde de gente y se tuvo que utilizar a agentes de seguridad para mantener el orden.

Aunque lo sucedido allí recibió el respaldo de un gran público, también encontró las críticas de personalidades del mundo del teatro que no vieron con agrado que una especie de show de esta naturaleza se transmitiera desde la sala.

En tanto su director explicó que lo presentado por Alofoke Radio Show sí cumplía con el perfil de la sala, además que esto permitió que jóvenes de diversas localidades conocieran del centro cultural

Santos Martínez cuenta que resulta muy difícil mantener abierta la sala con presentaciones propias del centro cultural.

Por ejemplo, para presentar obras de teatro tendría la institución que contar con una pequeña compañía teatral, que a pesar de tener estudiantes de teatro, no existe.

Sobre las actividades del CCNG mostró el Plan Operativo Anual (POA) que tiene pegado en una pared de su oficina, allí mostró algunas actividades que ha realizado durante este año. “En total hemos realizado 90 actividades en lo que va del año”. De estas actividades específicamente de teatro presentan una al mes.

Dentro de sus logros revela está duplicar la matrícula estudiantil la que encontró con 210 estudiantes y ahora tiene 514.

“Logramos la contratación de un personal docente, porque el que teníamos no abarcaba la demanda que teníamos para dar clases”, expresó..

Santos Martínez explicó que cuando inició su gestión encontró seis profesores contratados y dos más prestado de Bellas Artes. Actualmente tiene 14 profesores contratados directamente para el centro cultural. En total son 70 empleados.

Para Santos Martínez es importante aclarar que no maneja presupuesto, ni dinero alguno que entre por alquiler de la sala Monina Solá.

Para muchas actividades, contó, tienen la colaboración de mecenas que siempre le han apoyado.

“Aquí yo soy un empleado como los demás, todos los que estamos aquí somos empleados del ministerio, pero no manejamos ningún tipo de presupuesto”, sostuvo.

JUNTA DE VECINOS BUSCA ACERCAMIENTO

El secretario general de la Junta de Vecinos de Villa Juana, Antonio Acevedo, conocido como “Polo”, reveló a este diario que desde hace un tiempo esta entidad ha buscado un acercamiento con la nueva dirección del Centro Cultural Narciso González.

Como comunitario le preocupa que muchas de las actividades que disfrutaba la comunidad en el centro cultural ya no son tan asiduas como en años anteriores.

Recuerda que hubo un gran desarrollo teatral y en la danza. Dijo esperar que muchas de estas actividades vuelvan a incorporarse al centro cultural.

En cambio, el director y actor de teatro Basilio Nova, ex director del Centro Cultural Narciso González lamentó que como gestor cultural, vicepresidente de la Fundación Teatro de Villa Juana, no se le informe sobre las actividades del centro cultural, por lo que no tiene conocimiento de lo que acontece en el lugar.

“Durante mi gestión se hacían festivales de teatro, con clases gratuitas en diversas áreas, se le facilitaba el acceso a grupos culturales. Bajo mi dirección fue un referente como centro cultural a nivel internacional, inclusive llegó a ser tema modelo de gestión cultural”, se queja Basilio Nova

En los años 1986-1987 fluía en Villa Juana un movimiento cultural que en medio de un evento sociopolítico en el sector, en el gobierno de Joaquín Balaguer, posibilitó un centro cultural.JOSE ALBERTO MALDONADO/LISTÍN DIARIO

SU HISTORIA

En los años 1986-1987 fluía en Villa Juana un movimiento cultural, formado por la juventud de la época, que salía de los liceos y de la comunidad católica salesiana.

Estos jóvenes crearon la Fundación Teatro de Villa Juana, que tenía a su cargo una descarga cultural que llevaban por todos los barrios capitalinos. En esos años, el presidente Joaquín Balaguer regresaba al poder con la visión de reestructurar y cambiar la imagen de los barrios Villa Juana y Villa Consuelo, con la construcción de edificios de apartamentos, oficinas y además de una gran avenida que atravesaba toda la capital, llamada hoy Quinto Centenario.

Recuerda Basilio Nova, quien era un joven residente de Villa Juana y parte del movimiento cultural, cómo eran desalojadas y atropelladas cientos de familias de los barrios, movidos por la reconstrucción que realizaba el gobierno de Balaguer.

Debido a la forma inhumana como se hacían los desalojos se hicieron unas protestas y le sugirieron al ingeniero Rafael Martínez “Macorís”, quien llevaba a cabo el proyecto, que presentara labores culturales en el lugar para bajar los ánimos. Así es como los jóvenes de la Fundación Teatro de Villa Juana, que encabezaba el fenecido Ángel Mejía, se reunieron con Macorís para negociar las actividades, oportunidad que tomaron para pedir a cambio un teatro para Villa Juana.

Las negociaciones tardaron porque Macorís vio en un principio que las obras como un Teatro Nacional o Bellas Artes eran muy costosas, los jóvenes les explicaban que se trataba de algo más modesto, entonces le propuso un hacerle un centro de convenciones a lo que se negaron, la fundación exigía un teatro, también le propuso un anfiteatro tampoco aceptaron.

Cuenta Basilio Nova que todos los integrantes de la fundación vivían en traspatio, en el barrio de Villa Juana, y Macorís le ofreció apartamentos y hasta oficinas, a lo que se negaron. Fue entonces cuando la arquitecta Lina Hoepelman realizó una maqueta sobre el centro cultural que exigía la fundación teatral y se la presentó a Macorís y a este le encantó, la llevó a donde el presidente Balaguer quien aprobó el proyecto, del cual inició su construcción.

En 1990 el actor Ángel Mejía recibía un premio Casandra y en su discurso llamó a votar por el presidente Juan Bosch y esto disgustó a Macorís y a Balaguer por lo que la obra fue paralizada. El centro cultural tuvo que esperar 20 años para ser inaugurado. Fue en el segundo mandato del presidente Leonel Fernández, en el 2007, que por fin se inaugura dejándolo nombrado como Centro Cultural Narciso González y su sala Monina Solá.

Antes de su inauguración, el centro en construcción sirvió de acogida a una diversidad de grupos culturales que desde allí realizaban su arte. Basilio Nova fue su segundo director, estuvo en el periodo del 2016 hasta el 2020.

El Centro Cultural Narciso González (CCNG) lleva este nombre para honrar la memoria del desaparecido profesor universitario, férreo defensor de las causas sociales en la República Dominicana y destacado gestor cultural Narciso González (Narcisazo), con la finalidad de continuar enalteciendo su legado y para que este se mantenga inalterable en la memoria de las presentes y futuras generaciones.

Desde su apertura, en 2007, este centro ha beneficiado a un gran número de estudiantes no solo de Villa Juana, sino también de Villa Consuelo, Villas Agrícolas, Ensanche la Fe, Simón Bolívar, Cristo Rey, Las Cañitas, Gualey, Capotillo, La Zurza, Villa Francisca, Villa María, Ensanche Luperón y Ensanche Kennedy, entre otras comunidades.