Paula Ferry: “El trabajo del actor es muy difícil porque es vulnerable"

La obra musical "Divorciados" le devolvió a la actriz Paula Ferry el amor por el teatro musical, género teatral en el que nació cuando con apenas cuatro años interpretó a “Chip”, una bella tacita de té el musical “La Bella y la Bestia”, que produjo su padre Amaury Sánchez, en 2006.

Más que la pasión también confiesa lo gratificante que ha sido apostar por una obra original y al nuevo talento.

“El trabajo del actor es muy difícil porque es vulnerable, cuando estamos en el escenario nosotros como persona estamos dejando que vean el lado más vulnerable porque estamos presentándonos a nosotros, nuestras caras, nuestras voz, nuestro cuerpo, nuestro sentimiento, en respuesta de algo que no conocemos".

Luego agregó: "Porque tal vez yo tengo escena muy fuerte que tal vez provoque en el público la risa o el llanto, y estando ahí arriba el espectador no se imagina cómo eso afecta al actor, porque me estoy exponiendo ahí todos los días, me estoy desnudando en cuerpo y alma, y cuando eso se aprecia, entonces el público crea una confianza con el actor”.

Al bajar del escenario y dejar atrás su más reciente trabajo actoral “La Esposa”, en la obra “Divorciados”, Paula Ferry ha visto una gran oportunidad de crecimiento en el teatro original, en un guion escrito y dirigido por la agudeza de los dominicanos Juan Villanueva y Rosa Aurora, en donde tuvo que crear a un personaje desde cero y al que le puso su sello y personalidad.

Su actuación, una joven mujer embarazada, casada con un marido que antepone los deseos de su madre a los de su esposa, puede verse como una historia común de la vida real, pero el engranaje que se desarrolla, durante la obra, entre Paula, “El esposo” (Axel Mancillas) y su suegra “Consuelo” (Calú de La Huerga), es un trabajo limpio, sin tropiezos y ajustado a una realidad en la que se juega con el humor, la tragedia, los desaires, pero, sobre todo, con el amor propio que se impone ante todas las adversidades.

Construir este personaje desde cero ha sido para la joven actriz una de las experiencias más gratificantes, a lo largo de sus 20 años de carrera.

De lo vivido comparte como base primordial el guion.

“El guion es muy importante, primero está lo que el escritor te da, lo que el director quiere y lo que el actor interpreta. Tal vez la interpretación del director y del actor no van de la mano porque es una perspectiva de lo que lees en un guion, y si tienes un guion con muchos huecos, entonces tienes que utilizar la imaginación del director, del actor, la imaginación de tanta gente para llenar esos huecos, pero mientras más completo y más profundo es el guion es más fácil para tu desarrollar un personaje”, explicó.

En el caso de “Divorciados” el elenco contó con la dicha de que los directores fueron los creadores de la historia y le permitieron una importante participación a la hora de crear el personaje y les permitieron a los actores hacer propuestas

“Siento que eso nos ayudó mucho para nosotros construir los personajes desde cero, aunque el guion te daba algunas pistas y teníamos referencias que se mencionan en la historia y teníamos una guía. Por ejemplo, mi personaje tiene familia, pertenece a una religión, tiene estatus social, y así vamos mirando cómo viste, como uno habla, todo eso es parte del desarrollo de un personaje. En esta ocasión ir construyendo una vida, en una historia original es mucho más difícil, porque no hay un referente visual o auditivo, es desde cero que estamos haciendo todo”.

LO MÁS DISTINTIVO

De toda su carrera “La esposa” en el musical “Divorciados” es el trabajo más distintivo y auténtico de la carrera de Paula Ferry, ya que le imprimió su sello.

“Aunque nunca he estado casada ni embarazada este personaje tiene cosas muy mías, aunque para lograrlo fui adaptándolo a situaciones de mujeres reales que atravesaron por esta situación”.

El divorcio entre una pareja es una situación común que generalmente se aborda desde la perspectiva negativa, pero en el musical “Divorciados” se plantea de una manera positiva y basada en el amor.

“Esta es una historia que trata sobre el amor, el amor de pareja, el amor de familia o el amor propio. Yo me fui más por el amor propio y la evolución de un personaje que empieza súper dependiente y sumisa de su pareja y se empodera a medida que va pasando la historia”.