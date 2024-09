Miguel Ángel Martínez: el actor que Bellas Artes le robó a la psicología de la UASD

Miguel Ángel Martínez, actor que muchos conocen por sus numerosos papeles en películas como “Ladrones a domicilio”, “Trópico de sangre”, “La soga” y “La lucha de Ana”, tiene un largo camino que comenzó en 1972.

Sus pasos profesionales comenzaron cuando salió de su pueblo natal en la provincia Sánchez Ramírez y se matriculó en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) para estudiar psicología.

Sin embargo, solo cursó un semestre antes de decidir dedicarse por completo a la actuación, ingresando a Bellas Artes y desarrollando una carrera sin parar en la actuación.

El veterano actor dominicano se ha consolidado como uno de los artistas más completos y respetados en la industria cinematográfica y teatral de República Dominicana.

Martínez es conocido por su versatilidad y por los diversos papeles que ha interpretado en una amplia gama de películas y obras de teatro en diversos escenarios del país y el extranjero.

Además de su labor en el teatro y el cine, Martínez ha tenido una destacada participación en diversos programas televisivos dominicanos, entre ellos “El Show del Mediodía”, “Relatos de Miky Bretón”, “De Remate” y “Archivos de la Fiscalía”.

Martínez no solo ha sido un destacado actor, sino también un dedicado instructor de actuación porque quiere dejar un legado en las nuevas generaciones.

Junto a María Herrera, imparte clases a jóvenes talentos que aspiran a incursionar en el mundo del cine dominicano.

Vivencias positivas

En una reciente visita al LISTÍN DIARIO, Martínez expresó su entusiasmo y satisfacción por todo lo vivido y por seguir trabajando en la actuación.

“Me siento feliz y muy satisfecho porque he logrado todo lo que siempre he deseado y tengo lo más importante, el respeto de las personas”, afirmó.

Martínez sigue activo, recientemente participó en un documental y en septiembre tiene planes de viajar a La Romana para hacer la grabación de otro documental titulado “El amor es un deporte”.

Su pequeña hija de 7 años le relata cada vez que hablan lo orgullosa que se siente de su padre y cuánto le gustan las interpretaciones que él realiza en la pantalla grande. “Esa niña es mi adoración. Cada vez que hablamos, me dice lo feliz que está y me cuenta: ‘Papi, papi, te vi en la televisión’. Eso me hace sentir muy feliz y satisfecho”, expresa Martínez.

La carrera de Martínez en el cine es extensa y diversa. Ha participado en películas emblemáticas como “La Cueva de los Tiburones Dormidos” (1977), “Crimen del Penalista” (1977), “Perro de Alambre” (1978), “H” (1989), “Camino Real” (2002), “The Lost City” (2004) y “La Fiesta del Chivo” (2004).

En el ámbito teatral, Martínez ha sido parte de producciones como “Duarte Fundador de una República” (1976), “Antígona” (1976), “Fuenteovejuna” (1983), “Bodas de Sangre” (1987), “La Cocina” (1986), “Pasaje al Más Allá” (1998) y muchas más.

Actualmente, Martínez ocupa el cargo de director técnico en la Sala Máximo Avilés Blonda del Palacio de Bellas Artes.