Antes de dirigir a Juan Luis Guerra y 4.40, Janina Rosado se pasó 12 años trabajando duro hasta la madrugada

Regresar al hotel Jaragua, esta vez como directora de la orquesta del musical “Matilda”, para Janina Rosado ha sido reencontrarse con sus inicios al frente de una agrupación de músicos.

En esos tiempos llegó a dirigir tres orquestas de plantas, durante 12 años, tocando todas las noches, con tandas de trabajo que concluían hasta las 4:00 de la madrugada y bandas a las que tenía que montarle arreglos musicales.

“Volver aquí es volver a recordar esos años, pero ahora en esta nueva etapa de mi vida, dirigiendo este musical siento una gran emoción, porque lo que se va a mostrar en el Teatro la Fiesta del hotel Jaragua será tan grandioso”, comentó a los periodistas de LISTÍN DIARIO.

Para llegar hasta etapa, la pianista nacida en Santiago Rodríguez, en la Línea Noroeste, hizo un largo recorrido musical que empezó en su propia casa cuando niña.

Su padre, Juan Rosado, tenía una escuela de música en el patio de su casa, de otro lado un salón y en otro rincón un cine.

"La música estaba en mi casa antes" de nacer, ha dicho ella al resaltar que su progenitor era un promotor de la música en la familia y en todo el pueblo de Sabaneta.

La primera agrupación que dirigió fue la orquesta Constelación, en la que hizo sus pininos en el merengue, copiando música.

Paralelo a la música, su madre, Celeste Peralta, quiso que sus cuatro hijos, incluyendo a Janina, estudiaran una carrera formal, por lo que estudió ingeniería en sistema, que cursó hasta el quinto semestre "porque la música pudo más".

Para la época conoció al legendario merenguero Johnny Ventura, quien acudió a tocar en las fiestas patronales de Santiago Rodríguez un 24 de septiembre.

En la fiesta, Janina se sentó al lado de Andrés Mejía, pianista del Combo Show, quien la reta a tocar en el piano un merengue, esa noche, que fue "Las indias de Baní", generando algarabía entre los presentes.

"Semanas después Johnny Ventura se apareció en mi casa", recuerda Janina.

En la conversación con la familia, su madre le dijo a Johnny ella no tenía dónde vivir en la Capital, a lo que el merenguero le respondió: "-Ella sí tiene dónde vivir, en mi casa, y así mi primera casa aquí en la Capital fue en la casa de Johnny Ventura, eternamente agradecido con don Johnny y doña Fifa que me acogieron como un miembro más de la familia".

Johnny Ventura la puso a dirigir y a tocar piano en el grupo femenino Las Canelas, donde permanece alrededor de un año.

A continuación pasó a tecladista del Combo Show de Johnny Ventura y ahí conoció a Juan de la Cruz (Chocolate), romance que quedó sellado el 26 de enero de 1989 y del que nacieron Jean Javier, ahora de 34 años, e Ivana, de 29.

En los estudios de grabación es que conoce a los músicos más activos de la época, entre ellos Juan Luis Guerra.

También, en 1985 o 1986, pasó a ser directora de tres orquestas en el hotel Jaragua, donde la tercera era para cubrir un horario de 8:00 de la noche hasta las 4:00 de la madrugada, que es la hora que cierra el casino.

La primera orquesta fue Jazz Band, la segunda Merengue Band y la Tercera la Ley Band.

"El trabajo más laborioso era montarle música a esas tres orquestas y en eso duré doce años", rememora.

En 1988-1989 cuando Juan Luis Guerra empieza a grabar "Ojalá que llueva café", Janina fue parte de la orquesta.

Video Juan Luis Guerra - Las Avispas Versión Son. Video.



En 1998 Juan Luis regresa con la orquesta, tras un retiro de varios años, y la elige como directora musical de 4.40, hasta el sol de hoy.

Ahora, en plena madurez y viviendo su mejor etapa musical, Janina se regocija en dirigir el musical "Matilda", que se estrenará este fin de semana.

“Estoy segura será inicio de la producción de grandes musicales dominicanos, hechos por nosotros, porque tenemos una sala con más disponibilidad de tiempo y muy acogedora para este tipo de espectáculos”.

“Matilda: El Músical” estrena la noche de este viernes en el Teatro La Fiesta del hotel Jaragua, y continuará todo el fin de semana y los días 16, 17 y 18 de agosto en una producción de Edilenia Tactuk y Alicia Cabrera Tractuk.

UN GRAN DESAFÍO

“Matilda: El Musical” tiene en la dirección musical de Janina Rosado una maestra más que probada en su trabajo. Ella ha asumido este montaje como un desafío que la lleva a recorrer por una variedad de ritmos musicales desde el rock, la música latina, la clásica, semiclásica, el jazz, swing, pop y otros.

“Matilda reúne prácticamente todos los géneros musicales, para mí se trata del primer musical en el que he tenido que trabajar tantos elementos y géneros musicales, que nunca los había visto juntos en una obra”, aborda Rosado al ser abordada unos minutos antes de subir a los ensayos.

Janina Rosa dirige la orquesta de "Matilda" durante los ensayos en el hotel Jaragua.Víctor Ramírez/Listín Diario

La reconocida pianista estará dirigiendo una orquesta compuesta por 15 músicos, quienes tendrán que ejecutar una diversidad de instrumentos, algunos de ellos tocando dos o más instrumentos. Para Janina, que su fuerte es la música tropical, se trata de un desafío, pues aunque cuenta con la experiencia de haber montado el musical “Esperanza”, el que recreó la vida de Juan Luis Guerra y trabajar en otras producciones similares no se había ha enfrentado a montar una puesta en escena, en donde la música es un personaje más de la pieza, siendo tan particular que cada personaje en la obra tiene característica melodía.

“Cuando Edilenia me habló de la propuesta acepté de inmediato, pero ha sido un desafío muy grande, a medida que me he ido adentrando en la música me di cuenta de lo complicado que es. En ningún momento del montaje la música deja de sonar. He tenido que aprender las líneas y los diálogos de cada personaje y saber dónde lleva cierto tipo de música, son muchas las texturas musicales diferentes que componen esta historia”, reveló la maestra.

REALIDADES

Solo el personaje de Matilda va cambiando de realidad a medida que va desarrollando el musical, desde su casa, la escuela, sus genialidades, su mundo imaginario. “Todo eso tiene su propia música, entonces tenemos dos mundos paralelos musicalmente desde Bethoven hasta los Beattles”.

La complejidad del musical lleva a Janina y a su orquesta ensayando desde el mes de junio, aunque ha sido complejo los esquemas de la música están muy organizados y eso facilitó bastante el desarrollo del trabajo.

ORGANIZACIÓN

“La música está muy organizada así que no hay lugar a dudas ni a preguntas ni a nada, eso vino todo bien detallado como debe tocarse. Hay veces que los personajes respiran o exponen algún movimiento y todo eso lleva música, ese cuidado está todo señalado en este montaje”. afirma ella.

En esta experiencia para la conocida directora musical Juan Luis Guerra y el grupo 440 las palabras retos y desafío no se apartan de su vocabulario, y es que no deja de señalar que asumió un compromiso musical en un terreno desconocido para ella.

“He visto la película y el musical de Matilda como unas siete veces tratando de seguir lo que pasa debajo armónicamente, en la película muchas veces no se percibe, pero he tratado se ajuste lo más posible a lo que ellos plasmaron en el papel”, sostiene.

Además de dirigir la agrupación de Juan Luis Guerra, estuvo dirigiendo la orquesta de Johnny Ventura, por sus aportes a la música fue reconocida en 2022 con el premio del “Leading Ladies of Entertainment” de la Academia Latina de la Grabación, un programa creado para otorgar reconocimiento a mujeres profesionales con conciencia social en el sector de las artes y el entretenimiento latino que han hecho aportes importantes e inspirado a la siguiente generación de líderes.