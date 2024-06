Colombiano Ricardo Quevedo hará reír a dominicanos porque “De algo nos tenemos que morir”

De la mano de Covi Entertainment y 202 Pro, el humorista colombiano Ricardo Quevedo llegará a la República Dominicana con su tour “De algo nos tenemos que morir”.

El también actor, de 38 años, subirá al escenario del auditorio del Pabellón de la Fama en el Centro Olímpico de Santo Domingo, el jueves 11 de julio 2024, a las 8 de la noche, en un show cargado de nuevas rutinas, sorpresas y por supuesto risas a montones, para quienes necesitan un respiro de

En esta presentación, el bogotano, nos hablará de las preocupaciones del mundo moderno, transformando casos de la vida real para contar historias que arrancará carcajadas.

Quevedo, cuenta con 3 shows de stand up en el gigante de streaming Netflix, titulados “Hay gente Así” 2018, “Los amargos somos más” 2019, y “Tomorrow will be worse” (Mañana será peor) 2022.

Asimismo, ha protagonizado las películas “¿Usted no sabe quién soy yo?”en 2016 y su segunda parte en 2017. “El que se enamora pierde” de 2019, “No estaba muerto, andaba de parranda” 2020, y “Si saben cómo me pongo ¿Pa’ que me invitan? 2”.