Pamela Sued recuerda sus inicios en el teatro: "Hoy en día lo asumo con mayor compromiso"

Desde una puesta en escena más relajada con "Baño de damas" en el año 2010 a una que asume un mensaje social en "Votemos", Pamela Sued ha recorrido un camino notorio en el teatro.

"Estamos hablando de catorce años después, quizás en ese momento tú entras a un proyecto como ese más para pasarla bien", recuerda Pamela de su debut en las tablas con la obra que produjo junto a Ana y Carolina Rivas.

"Votemos", original del cortometraje nominado al Goya, "Votamos", de Santiago Requejo, gira en torno a los vecinos de un consorcio que se reúnen para evaluar si aceptan o no el ingreso de un nuevo inquilino con problemas de salud mental.

"Ya hoy en día, tú lo asumes con un mayor compromiso, con mayores conocimientos también, con otro nivel de experiencia y es otra cosa", explicó.

El crecimiento de Pamela en la actuación no ha sido fortuito, y es que además de los años de experiencia, también ser dirigida en sus inicios por Enrique Chao y en las últimas obras teatrales por Manuel Chapuseaux, le agregan mayor veteranía.

En teatro, Pamela cuenta con otros créditos en producciones como "Cada oveja con su pareja", "Los vecinos de arriba", "Toc-toc" y "Hoy no me puedo levantar". Mientras que en cine ha participado tímidamente, logrando tener papeles importantes en "Mi novia está de madre" y "Las pequeñas cosas".

Sobre su escasa presencia en la pantalla gigante, Pamela admitió: "Debo decir con total honestidad que el teatro me gusta mucho más, a mí me reta ver el público en vivo, que lo que salió ahí fue lo que salió y punto. Entonces eso me da energía, me da adrenalina y me gusta".

Aunque, su gran pasión es la televisión, donde se ha destacado en programas de temporada ("Dominicana's Got Talent"), realities ("Cuestión de peso" y "Gou"), sus proyectos propios (Sigue la noche" y el estable "Pamela todo un show") y algunas premiaciones, entre ellas la conducción del legendario Premios Soberano en dos ocasiones. Además de ser imagen de un sinnúmero de marcas e instituciones públicas y privadas.

"Votemos" se presentará los días 27, 28, 29 y 30 de junio y del 4 al 7 de julio en el Palacio de Bellas Artes. En Santiago, tendrán dos funciones en el Gran Teatro del Cibao, los días 26 y 27 de julio. Bajo la producción de Luli Rocha y Luis José Germán, quienes actuarán junto a Pamela Sued, Adalgisa Pantaleón, Héctor Aníbal, José Guillermo Cortines, David Maler y Erlyn Saúl.