Checho Lora de vuelta al teatro con 'Weekend en Punta Cana': "Fue amor a primera vista"

Con la capacidad de desdoblarse y participar en diferentes géneros teatrales (dramas, comedias y musicales), como "Al final del arcoíris" (2017), "A puerta cerrada" (2021) y "La jaula de las locas" (2022), José Lora, también conocido como Checho, agradece poder, de manera seguida y sin proponérselo, con esta rama de las artes escénicas, que define como una de sus pasiones.

"Yo tengo como... no como una meta, es algo que me sucede, que todos años me llaman para algo, aunque cada cosa es distinta, cada proyecto es distinto, cada elenco es distinto y cada historia es distinta, o sea que no se repite el personaje", explicó.

Lora regresa al teatro con "Weekend en Punta Cana", que llegará a la Sala Ravelo del Teatro Nacional, del 7 al 16 de junio, en funciones viernes y sábados a las 8:30 pm y domingos a las 6:30 pm.

Además del sentimiento que le genera estar en las tablas, el actor también valora la calidad del elenco que lo acompaña en esta puesta en escena, en el caso de José Roberto Díaz García y Lissete Selman, con quienes había trabajado anteriormente.

"A Luis Felipe Fernández y Laura Jáquez Caminero yo no los conocía en escena, sí los había visto en su trabajo, ella como lectora de noticias y él como actor en películas, pero no había coincidido con ellos. Y la verdad es que lo más importante es cuando un elenco se lleva bien y esto fue como amor a primera vista", explicó.

"Y la historia, es que es demasiado divertida, el estreno es dentro de poco y todavía hay cosas que le estamos encontrando", agregó.

"Weekend en Punta Cana", producida y dirigida por José Roberto Díaz García, es una comedia llena de sorpresas, situaciones inesperadas y simpáticos personajes, que a través de ingeniosos enredos y malos entendidos, nos presenta todo lo que le ocurre a una familia muy especial durante un fin de semana en Punta Cana.