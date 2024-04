La dominicana Nathalie Peña-Comas debutará en Los Ángeles en un rol estelar en la obra "Ghost Waltz"

La soprano dominicana Nathalie Peña-Comas debutará en Los Ángeles con un rol estelar en la obra “Ghost Waltz” (Vals de las Sombras), que tendrá su estreno mundial en The Los Angeles Theater Center de Los Ángeles, California, el 4 de mayo.

La puesta en escena, que tiene como director general al maestro Alberto Barboza y como director musical al maestro Alberto López, es una producción de Latino Theater Company.

En “Ghost Waltz” actuará junto a relevantes artistas, como Eduardo Robledo en el papel de Don Jesús, Cástulo Guerra como el profesor Zeiss, Ariel Brown como Bethena y Monte Escalante en el rol de Marie Laveau.

Con participación destacada, figuran también el actor, compositor, violinista y arreglista Quetzal Guerrero como Juventino Rosas.

Cabe destacar la presencia del pianista, arreglista y actor Ric’key Pageot, artista Steinway, quien ha actuado con figuras como Madonna, Cristina Aguilera, Cher y Circo del Sol - Cirque du Soleil, en el personaje de Scott Joplin.

Al referirse a su participación en esta gran producción en el idioma inglés, la artista dominicana, quien tiene residencia en Los Ángeles, resaltó que es de gran trascendencia para su carrera que haya sido seleccionada para actuar en la obra.

“Estoy muy contenta con la oportunidad que he recibido porque se trata de una gran producción en la que encarnaré el papel de Nightingale (Ruiseñor)”, puntualizó la galardonada soprano dominicana.

Peña-Comas, quien este año ha realizado actuaciones en importantes escenarios internacionales, reveló que Ghost Waltz (Vals de las Sombras) le permitirá continuar llegando a otros mercados internacionales, debido a la característica de la producción en la que, además de cantar, se desempeñará como actriz.

Fechas. La obra, que escribió Oliver Mayer, abrirá sus puertas al público el 5 de mayo, ya que la primera función es una gala premier por invitación.

Las demás funciones serán los días 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 30 y 31 de mayo. Las últimas dos funciones están pautadas para los días 1 y 2 de junio.

Peña-Comas detalló que el autor, Oliver Mayer, es un reconocido guionista, poeta, ensayista y profesor de drama de la Universidad del Sur de California (USC), quien ha escrito más de 30 obras de teatro.

Al comentar sobre su personaje, dijo: “The Nightingale (El ruiseñor) el papel que asumo representa a una a la soprano mexicana Ángela Peralta, quien fuera la primera cantante de ópera de México en subir a los teatros de ópera más importantes de Europa, entre ellos La Scala de Milán. Era conocida como “el ruiseñor mexicano’”.

Entre los números musicales que Nathalie interpretará se encuentran arias de las óperas La traviata de G. Verdi, “La Bohème” de G. Puccini, así como valses del compositor Johann Strauss Jr., y Juventino Rosas.

SOBRE EL DIRECTOR

Alberto Barboza, guionista y director de teatro y cine, egresado de la Universidad de California, Los Angeles (UCLA), autor de los cortos: Premonición y La Invitación, y la película Cry Now. Nominado a los premios Emmy.

EL MUSICAL

Alberto López, egresado del conservatorio de New England de Boston y la Julliard School of Music. Ha colaborado, grabado, compuesto y/o producida música para grandes artistas, entre ellos Mstislav Rostropovich, Rubén Blades, Celia Cruz, Lee Ritenour, Stanley Clarke, LCD Soundsystem, The Brand New Heavies, Juanes y el premio nobel Wole Soyinka, entre otros. Ha sido nominado a los premios Juno, Grammy, Oscar y Emmy.

LA PRODUCCIÓN

Encargada por Latino Theater Company y desarrollada en el grupo de dramaturgos de la compañía Círculo de Imaginistas, Ghost Waltz es una recuperación audazmente original de Juventino Rosas, uno de los compositores clásicos más importantes de México y un músico indígena cuya historia de vida no ha sido contada y cuyas obras han sido atribuidas a europeos.

Siguiendo a Rosas desde la temprana muerte de su padre hasta su amistad con el genio del ragtime Scott Joplin, Mayer mezcla música, magia, drama, pasión, espiritualidad y danza en una celebración que explora las vidas de la gente de color durante las Américas emergentes de finales del siglo XIX y su impacto fantasmal en nuestras propias vidas hoy.