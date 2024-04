Francis Cruz revive a Balaguer: "Nunca tuvo una vida de placeres, más que el poder. Mucha gente pensaba que no tenía corazón"

Hace casi 22 años que el presidente de la República Joaquín Balaguer Ricardo (1906-2002) abandonó el plano terrenal, dejando una gran cantidad de preguntas sin respuestas. Interrogantes que a través del personaje que encarna el actor Francis Cruz, en la obra teatral “El Gallo”, encuentran una posición ficticia, atendiendo al ser humano que hoy tendríamos de frente.

Un gallo, tal cual se titula la obra, era el símbolo del “Partido Colora´o” (Partido Reformista Social Cristiano, PRSC), que lideró Balaguer hasta el día de su muerte (14 de julio de 2002) y aquí Cruz se asegura de realizar una interpretación con un alto grado de respeto, con una visión íntima del pensamiento del también escritor y poeta.

Es a través de esta interpretación, en la piel del actor, que el LISTÍN DIARIO ha conocido la posición del estadista sobre algunos temas actuales que afectan a la nación y sobre casos escabrosos que marcaron sus primeros 12 años de gobierno.

La pieza teatral “El Gallo”, escrita por Rafael Morla y dirigida por Fausto Rojas, sube a escena este fin de semana y continúa el siguiente en la Sala Ravelo del Teatro Nacional Eduardo Brito.

Desde la perspectiva del personaje, Francis Cruz muestra a un ser humano congruente y muy sensato. A un Balaguer prudente y con una conciencia humanista, sobre todo en temas como la educación, la política y las decisiones que marcaron su paso por el estado como un gobierno sangriento en sus primeros doce años (1966 a 1978).

- ¿Qué nos diría Joaquín Balaguer de lo que observa en el país, en estos momentos a años de su partida?

“Querer interpretar o imaginar lo que pudiera pensar hoy en día, 22 años después de su partida, es un reto bastante cuesta arriba. Balaguer siempre es una persona, primero con una conciencia muy detallada de lo que es la sociedad dominicana, observador de la sociedad, un conocedor de nuestra idiosincrasia, conocedor de nuestra forma de pensar del dominicano porque tuvo la oportunidad de trabajar en el tren gubernamental por toda su vida. Yo estoy seguro que hoy en día estaría siendo congruente, porque es una de las características que he visto en Balaguer, la congruencia en su forma de pensar”.

- ¿Cómo sería un gobierno de Joaquín Balaguer si estuvieras sentado en la famosa silla de alfileres, hoy día?

“Una persona como Balaguer siempre desearía mejorar lo que hizo, pero hay que ver hasta dónde los compromisos políticos de la clase oligárquica le permitirían realizar un gobierno… los políticos siempre prometen, hoy día vemos a candidatos, que ya han sido presidentes prometiendo lo mismo que no ejecutaron”.

- ¿Qué extraña Joaquín Balaguer de sus años de poder?

“Trabajar. Balaguer nunca tuvo una vida de placeres más que el poder. El poder era su alimento, el poder era su placer, el poder era su sangre. Mucha gente pensaba que no tenía corazón. En estos momentos Balaguer estaría haciendo lo que sabe hacer, desde su punto de vista buscando el equilibrio, pero este país es muy diferente al que Balaguer gobernó en los 12 años y posteriormente en los diez años. Y qué bueno que sea diferente porque ahora tenemos una libertad de expresión y una democracia que este país se ha ganado con mucha sangre, con mucho sacrificio, con jóvenes y periodistas valientes que se convirtieron en mártires, por alzar su voz , por lo que entendía era lo mejor para el pueblo dominicano”.

En la entrevista se le recordaron los nombres de los periodistas, asesinados en los doce años de su gobierno, Orlando Martínez (1944-1975) y Gregorio García Castro “Gollito” (1935-1973).

En la pieza escrita por Rafael Morla, el Balaguer de la obra mira de frente y responde esas preguntas que dejó en la página en blanco, del libro “Memorias de un Cortesano”.

“Posiblemente desde los últimos momentos cuando ya comprendía que podría partir de este mundo, vemos un pasaje muy íntimo del personaje, en donde nos lleva a abrir puertas muy personales en su casa. Es en estos momentos, en su lecho de muerte, que tiene un encuentro con el espectro de Orlando Martínez, quien le cuestiona ciertos puntos y el presidente le responde desde la mística del personaje”.

UN "mea culpa"

Al conversar sobre el tema de la educación y el desempeño de sus gobiernos en el país, y teniendo su fórmula un patrón emulado por otros gobiernos, en donde los dominicanos, víctimas de una muy mala educación escolar, ocupamos los más bajos niveles de escolaridad en toda Latinoamérica.

- Observando la sociedad dominicana y los graves problemas existenciales que tienen sus orígenes en la educación escolar, ¿qué respondería Balaguer al desmadre educativo?

“Yo desearía pensar que el doctor Balaguer tomara una decisión de un “mea culpa”, de que pudo haber hecho una gobernanza con relación a la educación diferente, que en su intimidad, no frente a las cámaras, si no frente a la sociedad, él pudo haber hecho algo mejor, siempre se pudo haber hecho algo mejor”.

En la puesta en escena “El Gallo” estarán plasmados ambos lados de la opinión y que se pueda analizar el personaje histórico, las condiciones y la realidad que imperaba en esos momentos para llevar el timón de un país.

“Llevar un país a la democracia era compleja, muy retadora, con un marco internacional político complejísimo y también amenazador”, recordó Cruz.

El actor también recordó las condiciones en las que el estadista se mantuvo en el poder, con elecciones cuestionables por eso cree que un Balaguer de esta época, en la intimidad hiciera un “mea culpa” y posiblemente buscara el equilibrio.

En el marco de la educación se le planteó al personaje lo acontecido en el país, actualmente, en la radio y la televisión, sobre tema se valió también de hacer un “mea culpa” y como solución propuso que se velara por un mejor funcionamiento de los medios de comunicación a favor de la sociedad.

- ¿Qué queda de Joaquin Balaguer en el actor Francis Cruz?

“Siempre va a quedar algo de cada figura relevante, aunque la conozcamos o no, y más si las estudiamos y las investigamos... los personajes como Joaquin Balaguer y otros más que hemos observado, en donde ellos toman decisiones que nos afectan, van descubriendo y van abriendo como una flor en primavera y eso es lo que estamos acercándonos en estos días”.

Aunque se vale de un sombrero, lentes y bastón el actor no está buscando exteriorizar al ex mandatario, pero sí a lo interno hubo mucha investigación y mucha lectura sobre el escritor. “ No solo las cosas que se han escrito sobre Joaquin Balaguer, sus libros, novelas, ensayos, su pensamiento familiar, y esta parte me ha tocado bastante,porque él tenía un valor familiar impresionante y a mi me ha ayudado a hacer catarsis con relación a mi familia”.