El espectáculo del Cirque du Soleil con temática de Los Beatles en Las Vegas finalizará después de 18 años

Este verano bajará el telón del espectáculo de larga duración del Cirque du Soleil “The Beatles Love”, un ícono cultural en el Strip de Las Vegas que reunió nuevamente a los miembros de la banda Paul McCartney y Ringo Starr para apariciones públicas. a lo largo de sus 18 años de trayectoria.

Cirque anunció el martes que el espectáculo presentado en el Mirage finalizará el 7 de julio, como parte del importante plan de renovación del icónico hotel-casino para cambiar su nombre a Hard Rock Las Vegas.

Stéphane Lefebvre, director ejecutivo del Cirque du Soleil Entertainment Group, dijo en un comunicado que más de 11,5 millones de personas han visto el espectáculo: un enérgico retrato de la historia y la música de los Fab Four con acrobacias aéreas y extravagantes números de baile en un colorido escenario de 360 grados. etapa de grado.

"Estamos agradecidos con los creadores, el elenco, el equipo y todos los involucrados en darle vida a este espectáculo", dijo Lefebvre, "y sabemos que The Beatles LOVE seguirá vivo mucho después de la reverencia final".

En una declaración separada, Joe Lupo, presidente del Mirage, agradeció a los artistas del Cirque y a los miembros del equipo que trabajaron detrás de escena “que desempeñaron un papel en entretener a los invitados y unir generaciones” durante casi dos décadas.

La producción se estrenó en el verano de 2006, con apariciones en la alfombra roja de McCartney y Starr, así como de Yoko Ono y Olivia Harrison, esposa del fallecido Beatle George Harrison. Se reunieron un año después para celebrar el primer aniversario del programa.

Según Cirque, el espectáculo nació de la amistad entre su fundador Guy Laliberté y Harrison, el guitarrista principal de los Beatles que murió en 2001. John Lennon fue asesinado en 1980.

El espectáculo tiene una banda sonora especializada que le valió al Cirque dos premios Grammy en 2008, una novedad para la compañía de entretenimiento. Cirque dijo que el productor original de los Beatles, George Martin, y su hijo produjeron y mezclaron el paisaje sonoro de 26 canciones, extrayendo 130 canciones del potente catálogo y archivos musicales de los Beatles.

El elenco actual incluye 11 miembros originales desde el inicio del programa, según Cirque. La noche del espectáculo se usan más de 11.000 prendas de vestir, incluidos 250 pares de zapatos y 225 pelucas. El Cirque dijo que el público durante todo el espectáculo ha recibido una lluvia de 13,5 toneladas de confeti durante el acto final, que cierra con el éxito de 1967 de los Beatles, “All You Need is Love”.

“Beatles Love” es una de las seis producciones del Cirque en Las Vegas Strip. Las entradas para los espectáculos finales de julio saldrán a la venta en las próximas semanas.