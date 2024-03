Un segundo hombre es acusado en relación con el robo en 2005 de las zapatillas de rubí usadas en 'El Mago de Oz'

Un segundo hombre ha sido acusado en relación con el robo en 2005 de un par de zapatillas de rubí que Judy Garland usó en “El Mago de Oz”, según una acusación hecha pública el domingo.

Jerry Hal Saliterman, de 76 años, de Crystal, Minnesota, fue acusado de robo de una obra de arte importante y manipulación de testigos. No se declaró culpable cuando hizo su primera comparecencia el viernes ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en St. Paul.

Las zapatillas, adornadas con lentejuelas y cuentas de vidrio, fueron robadas del Museo Judy Garland en Grand Rapids, Minnesota, la ciudad natal del fallecido actor, hace casi 20 años y su paradero siguió siendo un misterio hasta que el FBI las recuperó en 2018.

La acusación dice que desde agosto de 2005 hasta julio de 2018, Saliterman “recibió, ocultó y se deshizo de un objeto del patrimonio cultural”, específicamente, “un auténtico par de 'zapatillas de rubí' usadas por Judy Garland en la película de 1939 'El Mago de Oz'. .'” La acusación dice que Saliterman sabía que fueron robadas, y que amenazó con publicar un video sexual de una mujer y “llevarla con él” si no mantenía la boca cerrada sobre las pantuflas.

Salliterman estaba en silla de ruedas y con oxígeno suplementario durante su comparecencia ante el tribunal el viernes. Su máquina de oxígeno zumbó durante toda la audiencia y movía nerviosamente su rodilla durante los descansos del proceso. Respondió "sí" cuando la jueza federal Elizabeth Cowan Wright le preguntó si entendía los cargos en su contra, pero no dijo nada sobre las acusaciones.

El caso no fue discutido abiertamente en el tribunal. El magistrado ordenó el viernes que se revelara la acusación, pero no estuvo disponible públicamente hasta el domingo.

El abogado de Saliterman, John Brink, dijo después de la audiencia del viernes que no podía decir mucho sobre el caso, pero: “No es culpable. No ha hecho nada malo”. Salliterman, quien fue puesto en libertad bajo palabra, se negó a hacer comentarios a The Associated Press afuera del tribunal.

El hombre que robó las zapatillas, Terry Jon Martin, de 76 años, se declaró culpable en octubre de robo de una obra de arte importante y admitió haber usado un martillo para romper el cristal de la puerta y la vitrina del museo en lo que su abogado dijo que era un intento de arrancarlas. obtener “un último puntaje” después de alejarse de una vida delictiva. En enero fue sentenciado a tiempo cumplido debido a su mala salud.

El abogado de Martin dijo en documentos judiciales que un antiguo socio de Martin con conexiones con la mafia le dijo que los zapatos tenían que estar adornados con joyas reales para justificar su valor asegurado de un millón de dólares.

Martin, que vive cerca de Grand Rapids, dijo en una audiencia en octubre que esperaba tomar lo que pensaba que eran rubíes reales de los zapatos y venderlos. Pero una persona que comercia con bienes robados, conocida como valla, le informó que los rubíes no eran reales, dijo Martin. Entonces se deshizo de las pantuflas.

El abogado defensor Dane DeKrey escribió en documentos judiciales que un ex socio no identificado de Martin lo convenció de robar las zapatillas como “un último gol”, a pesar de que Martin parecía haber “finalmente dejado descansar a sus demonios” después de terminar su última condena de prisión de casi 10 años. más temprano.

"Pero los viejos hábitos cuestan morir, y la idea de un 'puntuación final' lo mantuvo despierto por la noche", escribió DeKrey.

Según el memorando de DeKrey, Martin no tenía idea del significado cultural de las zapatillas de rubí y nunca había visto "El mago de Oz".

Los documentos revelados el domingo no indican cómo Martin y Saliterman pudieron haber estado conectados.

En el clásico musical de 1939, el personaje de Garland, Dorothy, tuvo que hacer clic tres veces con los tacones de sus zapatillas de color rubí y repetir: “No hay lugar como el hogar” para regresar a Kansas desde Oz. Usó varios pares durante el rodaje, pero se sabe que solo quedan cuatro pares auténticos.

El FBI nunca reveló exactamente cómo rastreó las zapatillas. La oficina dijo que un hombre se acercó a la aseguradora en 2017 y afirmó que podía ayudar a recuperarlos, pero exigió más de la recompensa de 200.000 dólares que se ofrecía. Las zapatillas fueron recuperadas durante una operación del FBI en Minneapolis el año siguiente. Los fiscales federales han estimado el valor de mercado de las zapatillas en unos 3,5 millones de dólares.

El coleccionista de recuerdos de Hollywood, Michael Shaw, los había prestado al museo antes de que Martin los robara. Los otros pares están en manos de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, el Museo Smithsonian de Historia Estadounidense y un coleccionista privado. Según John Kelsh, director fundador del museo, las zapatillas fueron devueltas a Shaw y están en manos de una casa de subastas que planea venderlas.

Garland nació como Frances Gumm en 1922. Vivió en Grand Rapids , a unas 200 millas (320 kilómetros) al norte de Minneapolis, hasta los 4 años, cuando su familia se mudó a Los Ángeles. Murió en 1969. El Museo Judy Garland, que incluye la casa donde vivió, dice que tiene la colección más grande del mundo de recuerdos de Garland y del “Mago de Oz”.