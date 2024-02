Se incendia casa de la actriz Katyuska Licairac

La actriz de cine y teatro Katyuska Licairac reportó ayer el incendio que sufrió su casa el pasado jueves, sin embargo, no reveló la causa del mismo, aunque aparentemente comenzó en la bombilla de uno de los dormitorios, según las imágenes publicadas en Instagram.

En la publicación, Licairac explicó que se encontraba trabajando desde su residencia, lo que permitió que pudiera descubrir a tiempo el fuego que destruyó gran parte de sus pertenencias.

"Esta es mi casita, mi hogar que me ha dado tanto amor, ahora a mi me toca darle amor a ella, aunque se que las cosas materiales se recuperan no puedo negar que cuando la veo así se me hace un nudo en el pecho y las lágrimas se salen solas", contó Licairac.

"Soy una persona creyente en Dios y sé que él nos protegió. Este pasado jueves 22 de febrero vi con mis propios ojos como el fuego consumía mi casa, en ese momento sólo piensas en salir huyendo con los tuyos, que mi madre estuviera bien, tratar de encontrar a mis perritos era lo más importante para mi", agregó.

La artista también expresó su agradecimiento a su amiga, la comunicadora Gabi Desangles, con quien estaba en contacto en ese instante y llamó al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad (9-1-1). Además, informó que los daños solo fueron materiales, ya que tanto ella como sus mascotas están bien.

"Gracias a Dios tenía a @gabidesangles al teléfono y ella pudo llamar al @sistema911_rd fueron minutos desesperantes sin saber qué iba a pasar, gracias al cielo llegaron muy rápido", dijo.

"Pero repito gracias a Dios estamos bien, estábamos trabajando desde la casa y por eso pudimos percatarnos del fuego y pedir ayuda y así el fuego no se extendió a nuestros vecinos. ¡Gracias a todos los que están ofreciendo su mano amiga! ¡Gracias porque yo sé y tengo fe de que todo estará bien! Gracias a Dios", continuó.