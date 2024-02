Con una personalidad imponente e irreverente y una obra retrospectiva bajo el brazo, la actriz y presentadora de televisión Alejandra Azcárate llegará por primera vez a República Dominicana el próximo 8 de marzo.

La humorista, de 45 años, conocida por su trabajo de villana en las telenovelas "En los tacones de Eva" y "Pobres rico", también se ha destacado en su país natal y gran parte de Latinoamérica por su sarcasmo y realismo en torno a los casos más cotidianos que surgen dentro de las relaciones de pareja.

Sobre los episodios de polémica con los que ha tenido que lidiar durante su trayectoria, 'La reina del sarcasmo', ganadora de Gaviotas de Oro y Plata en Viña del Mar, explicó en una entrevista con LISTÍN DIARIO que no le preocupan, ni siquiera cuando aparece en Internet que fracasó con su producción para Netflix "Azcárate alberga Azcárate: No Holds Barred", un programa de entrevistas con stand-up sobre "edad, amor y sexo".

"De mí pueden hablar y escribir lo que quieran, me encanta ponerles el tema. Es más, cuando no hablan de mí, yo misma lo pongo sobre la mesa", dijo Alejandra.

Y añadió: "Para mí el fracaso es una opción, yo no conozco el fracaso ni lo voy a conocer, te lo digo porque para mí no es una opción, y eso no es una postura soberbia, a veces uno gana, a veces uno aprende, nunca se pierde, entonces fracasar no es una alternativa para mí porque cuando he tenido resbalones, cuando a mí no me ha ido bien en algo, cuando me he sentido derrotada en circunstancias de la vida nunca lo he sentido como fracaso, sino como obstáculos".

Alejandra afirmó que en "Lo que se permite, se repite" no busca atacar a los hombres, quienes ven en ella a alguien que expone públicamente el lado negativo del sexo masculino, aunque la estrella de teatro y televisión también aclaró que su discurso no va dirigido a un destinatario específico "ni a título personal".

Alejandra Azcárate estará el 8 de marzo a las 8:00 de la noche en las tablas de Escenario 360 de Galería 360 con su monólogo reflexivo, confrontador y sarcásticamente divertido "Lo que se permite, se repite".

Las boletas para el show cómico ya están disponibles en www.lacomedialocal.com en las redes sociales @lacomedialocal.