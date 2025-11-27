Así han cambiado los protagonistas de "Stranger Things" 10 años después de la primera temporada

Han pasado casi 10 años desde que se estrenara en Netflix la primera temporada de Stranger Things, que llegó a la plataforma en julio de 2016. Una década en la que los antaño niños protagonistas de la ficción creada por los hermanos Duffer han crecido no solo desde el punto de vista profesional, sino evidentemente también desde el físico.

Y lo han hecho experimentando, en la mayoría de los casos, notables cambios que cuentan con un encaje delicado dentro del timeline de la serie.

Y ante el estreno de la quinta y última temporada, que llega a Netflix dividida en tres partes (los cuatro primeros episodios estarán disponibles a partir de este 27 de noviembre, los tres siguientes podrán disfrutarse a partir del 26 de diciembre y el último se estrenará el 1 de enero de 2026), es inevitable echar la vista atrás para comprobar lo mucho que han cambiado en estos diez años los protagonistas de Stranger Things.

MILLIE BOBBY BROWN (ONCE)

Millie Bobby BrownEuropa Press

La actriz, que solo tenía 12 años cuando se estrenó la primera temporada de la serie, ha cumplido ya los 21, está casada con Jake Bongiovi y ha adoptado a una niña.

En cuanto a su carrera, esta no se ha limitado a Stranger Things y en los últimos años la intérprete ha protagonizado películas como Enola Holmes (que ya prepara su tercera entrega), Damsel y Estado eléctrico, todas ellas de Netflix, aunque también se la ha visto en títulos como Godzilla: Rey de los monstruos.

FINN WOLFHARD (MIKE WHEELER)

Finn WolfhardEuropa Press

Wolfhard, que ahora tiene 22 años, contaba con 13 cuando apareció por primera vez en la serie de Netflix. Desde entonces, ha participado en la adaptación de It de Andy Muschietti (curiosamente, la obra de Stephen King fue una de las inspiraciones de los Duffer para Stranger Things), en la saga Cazafantasmas y ha prestado su voz en series de animación como Carmen Sandiego o la película Pinocho de Guillermo del Toro.

NOAH SCHNAPP (WILL BYERS)

Noah SchnappEuropa Press

En la primera temporada, el actor tenía solo 11 años. Con 21 años ya cumplidos, su filmografía incluye títulos como Abe, Waiting for Anya, El Halloween de Hubie y El tutor.

GATEN MATARAZZO (DUSTIN HENDERSON)

Gaten MatarazzoEuropa Press

Con 23 años cumplidos el pasado mes de septiembre, Matarazzo tenía 14 cuando la primera temporada de la serie llegó a Netflix. El actor protagonizó la comedia Honor Society y ha prestado su voz en series de animación y el largometraje Granja de animales, de Andy Serkis.

CALEB MCLAUGHLIN (LUCAS SINCLAIR)

Caleb Mclaug

Del cuarteto formado por Mike, Will, Dustin y Lucas, el actor de este último era el más mayor. Cuando se estrenó la primera temporada tenía 15 años y recientemente cumplía 24. Su filmografía incluye títulos como High Flying Bird, de Steven Soderbergh y Cowboy de asfalto, cinta en la que compartió pantalla con Idris Elba.

SADIE SINK (MAX MAYFIELD)

Sadie SinkBilly Bennight

El personaje de Max no fue presentado hasta la temporada 2, cuando Sink ya contaba con 15 años de edad. Ahora, la intérprete tiene 23 y va a debutar en el UCM con Spider-Man: Brand New Day en un papel todavía por revelar pero sobre el que se ha especulado mucho.

JOE KEERY (STEVE HARRINGTON)

Joe KeeryEuropa Press

Keery, que actualmente tiene 33 años, comenzó en la serie con 24 años. Desde 2016, el actor ha aparecido en títulos como Molly's Game, After Everything, Free Guy y Cargo. Tiene pendiente de estreno Cold Storage.

NATALIA DYER (NANCY WHEELER)

Natalia DyerEuropa Press

Dyer dio vida por primera vez a Nancy Wheeler con 20 años, ahora la actriz tiene 30 cumplidos. Su filmografía en la última década incluye las películas After Darkness; Sí, Dios mío, sí; Velvet Buzzsaw; Tuscaloosa; Juega o muere y la serie Basado en una historia real.

CHARLIE HEATON (JONATHAN BYERS)

Charlie HeatonEuropa Press

El actor de 31 años contaba con 21 al inicio de la serie. En los años transcurridos, ha aparecido en títulos como Atrapados, As You Are, El secreto de Marrowbone (cinta dirigida por el español Sergio G. Sánchez) o Los nuevos mutantes.

MAYA HAWKE (ROBIN BUCKLEY)

Maya HawkeEuropa Press

Hawke se unió a la ficción en su tercera temporada. Desde entonces, la actriz de 27 años ha aparecido en Érase una vez en... Hollywood, Wildcat, Maestro y Asteroid City, entre otras películas. La intérprete además prestó su voz a Ansiedad en Del Revés 2 (Inside Out 2) y forma parte del elenco de Amanecer en la Cosecha, la próxima entrega de la saga de Los juegos del hambre.

WINONA RYDER (JOYCE BYERS)

Winona RyderEuropa Press

Ryder ya era una actriz de renombre cuando se incorporó al reparto de Stranger Things, con 44 años y una lista de icónicos filmes a sus espaldas. Los trabajos de la intérprete en la última década incluyen su regreso como Lydia Deetz en la tardía secuela de Bitelchús, cintas como Mansión encantada y Abandonada (Desaparecido a medianoche) y la miniserie La conjura contra América.

DAVID HARBOUR (JIM HOOPER)

David HarbourEuropa Press

Harbour se unió al elenco de la serie de Netflix con 41 años y, desde entonces, su fama no ha hecho más que crecer. El actor, que el mismo año que se estrenaba Stranger Things formó parte (brevemente) del DCEU con su aparición en Escuadrón suicida es ahora una estrella marvelita, pues da vida a Alexei Shostakov/Guardián Rojo. En 2022, el intérprete protagonizó Noche de paz, que ya prepara su secuela.

JAMIE CAMPBELL BOWER (VECNA)

Jamie Campbell BowerEuropa Press

A pesar de dar vida al gran villano final, Bower (37 años) no hizo su primera aparición hasta la cuarta temporada. En estos últimos cuatro años, el intérprete ha aparecido en Horizon: An American Saga - Capítulo 1, Emmanuelle y Witchboard. Además, el actor, que ha formado parte de sagas tan populares como Crepúsculo o Harry Potter se unía recientemente al reparto de la tercera temporada de El señor de los anillos: Los anillos de poder.