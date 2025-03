¿Quién es Owen Cooper, el actor, de 15 años, que sin experiencia previa triunfa en "Adolescencia"?

Asesinan a una adolescente y la Policía detiene al principal sospechoso: Jamie Miller, su compañero de clase de solo 13 años. “Esto es un error. Es solo un niño… Es un buen chico”, responde su padre desesperado por probar la inocencia de su hijo, que, para él, nunca podría cometer un crimen semejante. Pero, de una manera u otra, al igual que los efectivos policiales y la terapeuta que interviene en el caso, intentará determinar si su hijo es culpable o no.

De eso se trata Adolescencia la serie del Reino Unido grabada en plano secuencia, coproducida por Brad Pitt, que es furor en Netflix y que sirvió para presentarle al mundo a una nueva estrella en ascenso: Owen Cooper.

Con 15 años, Owen Cooper está en boca de todos por su destacado protagónico en Adolescencia, donde logró cautivar al público y al mismo tiempo incomodarlo y ponerlo en la situación de determinar si efectivamente cometió o no el crimen, mientras se debaten diferentes temáticas a lo largo de la trama: acoso escolar, violencia, redes sociales y familia.

En su primer trabajo en la pantalla chica, y sin ningún tipo de experiencia previa, el joven actor ingresó con el pie derecho a Hollywood y ya se posiciona como una de las estrellas del momento a las que no hay que perder de vista. Y, gracias a su papel en la serie, las puertas grandes comenzaron a abrirse.

Nacido en la ciudad inglesa de Warrington, Owen Cooper es el menor de tres hermanos. Su madre Noreen es cuidadora y su padre Andy se desempeña en el mundo de la informática. Sus hermanos mayores, Ollie y Connor, son electricistas.

“Simplemente, nunca quise realmente ser actor. Realmente no estaba en mi ADN”, sostuvo Cooper en diálogo con la revista i-D. Nada en su familia lo perfilaba hacia la actuación. Al contrario. Como fanático del Liverpool, de pequeño confiaba en que su futuro estaba en el fútbol y comenzó a entrenarse en dicho deporte.

Pero, algo, o mejor dicho, alguien lo inspiró a tímidamente comenzar a acercarse al mundo de la actuación. ¿Quién fue? Nada más y nada menos que Tom Holland. Vio su actuación en la película Lo imposible (The Impossible) -la historia de los Bennett, la familia que sobrevivió al tsunami del océano Indico en 2004- y decidió que quería ser como él.

Justamente en aquel momento Holland tenía prácticamente la misma edad que tiene hoy Cooper y su rol de Lucas Bennett en la cinta le abrió las puertas de Hollywood. Actualmente, con 28 años, es uno de los actores más destacados de su generación: ingresó al universo cinematográfico de Marvel como el nuevo Spider-Man y actualmente está trabajando en La Odisea (The Odyssey), la próxima película de Christopher Nolan.

Owen Cooper comenzó a tomar clases de actuación como un hobby. Según detalló The Daily Mail, su madre manejaba durante una hora de ida y vuelta hasta Didsbury, Manchester, todos los martes para que asistiera a su clase en The Drama MOB. Y fue justamente este espacio el que, sin quererlo, ni desearlo (ni tampoco buscarlo), lo llevaría a convertirse en el protagonista de la exitosa serie de la plataforma de streaming.

A principios de 2024, Shaheen Baig, la directora de casting de Adolescencia, comenzó a buscar por las escuelas de teatro del Reino Unido al actor que pudiera interpretar a Jamie Miller y, en ese contexto, se encontró con Cooper.

“En la primera prueba tenías que fingir que ibas al despacho del director y actuar como si no hubieras hecho nada en absoluto, y en realidad no lo habías hecho, eras inocente. Y luego, en la segunda, tenías que actuar como si no hubieras hecho nada malo, pero realmente lo habías hecho”, le contó el joven actor a i-D.

El director Philip Barantini quedó encantado con su actuación y se reunió con él en Manchester. Continuaron con el proceso de audición y todos saben como termina -o mejor dicho empieza- esta historia para Owen, quien con apenas 14 años cuando empezó la filmación, asumió un rol protagónico, por el cual no para de recibir elogios.

Tras su participación en la serie de Netflix, el joven británico grabó la miniserie Film Club (BBC Three), escrita y protagonizada por Aimee Lou Wood (Sex Education y The White Lotus) y Ralph Davis (Anatomía de un escándalo y La casa del dragón).

Asimismo, Variety contó que antes del estreno de Adolescencia, Owen filmó la película Cumbres Borrascosas (Wuthering Heights), dirigida por Emerald Fennell y basada en la novela homónima de 1847 de Emily Brontë. Esta nueva versión está protagonizada por Margot Robbie como Catherine Earnshaw y Jacob Elordi como Heathcliff. Cooper interpretará a la versión juvenil de este último personaje.

Hoy, con 15 años, Owen Cooper es uno de los actores jóvenes del momento y así como su fuente de inspiración fue Tom Holland y su personaje soñado es Spider-Man, tras su magistral actuación, algunos ya lo comparan con un joven Leonardo DiCaprio.“Me encantaría la carrera de Leonardo DiCaprio. Y la de Robert De Niro.

Y la de Al Pacino. Películas como Taxi Driver, Buenos muchachos (Goodfellas), El Padrino (The Godfather), todas fueron anteriores a mi época. Pero El Lobo de Wall Street (The Wolf of Wall Street), Django sin cadenas (Django Unchained), El Origen (Inception) y La isla siniestra (Shutter Island)... No creo que Leonardo DiCaprio esté en una mala película”, le dijo el actor a Vogue. Y es que, este momento, para él, no hay techo.

El 13 de marzo, Netflix sumó a su catálogo Adolescencia, la cual, hasta el día de hoy, encabeza el Top 10 de las series más vistas en la Argentina. Tiene la particularidad de que cada episodio se grabó en una sola toma.

“La idea era hacer 10 tomas por episodio, así que lo hacíamos dos veces al día. Pero, había veces que había que parar a los cinco minutos. Así que a veces eran unas 15 o 16 tomas. Pero 10 tomas completas. Dos tomas del mismo episodio se rodaban dos veces al día”, le explicó el director Philip Barantini a Variety.

La serie fue creada por Jack Thorne y Stephen Graham. Este último coprotagoniza la historia en el papel de Eddie Miller, el padre del personaje de Owen. Al resto del elenco lo integran Ashley Walters, Erin Doherty, Christine Tremarco, Faye Marsay y Amélie Pease, mientras que Brad Pitt oficia como coproductor. Los cuatro episodios de Adolescencia, de alrededor de una hora de duración cada uno, están disponibles en Netflix.