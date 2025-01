Actor Rory Callum Sykes muere a los 32 años en los incendios de Los Ángeles

El actor Rory Callum Sykes se encuentra entre las, al menos, 16 víctimas mortales de los incendios forestales en Los Ángeles. Tenía 32 años.

La exestrella infantil de la serie de televisión de 1998 "Kiddy Kapers" murió por intoxicación de monóxido de carbono después de que las llamas llegaran hasta su finca familiar en Malibú. Su madre, Shelley Sykes, contó cómo fueron los desgarradores últimos momentos de vida de su hijo el pasado 8 de enero: "Me dijo: ‘mamá, déjame’. Y ninguna madre puede abandonar a su hijo, pero tengo un brazo roto y no podía levantarlo. No podía hacerlo".

Rory Callum Sykes, quien nació con ceguera y parálisis cerebral el 29 de julio de 1992 en Reino Unido pero vivió en Australia y Estados Unidos, se hizo famoso por sus discursos de superación.

SOBRE LA MUERTE DEL ACTOR

En un comunicado, Shelley explicó que intentó a pagar el fuego del techo de la cabaña usando una manguera y acudió a la estación de bomberos cercana a la residencia, pero se encontraba sin agua.

"Cuando ellos me trajeron de vuelta, la cabaña estaba quemada hasta los cimientos… No pude sacar las cenizas de su techo con una manguera porque el Distrito Municipal de Agua de Las Vírgenes la cortó. ¡Incluso los 50 bomberos valientes no tuvieron agua en todo el día! Su mamá, sus mascotas que son pavos reales, Edgee y Mickie, y todos sus fans de alrededor del mundo lo echarán muchísimo de menos", señaló.

Sykes, de 62 años, también describió a su vástago fallecido como "maravilloso", "hermoso" y "un regalo nacido en mi cumpleaños y en el de su abuela" y dijo que estaba "totalmente destrozada" tras la pérdida.

"Superó muchas cosas con cirugías y terapias para recuperar la vista y poder aprender a caminar. A pesar del dolor, todavía estaba entusiasmado por viajar por el mundo conmigo, desde África hasta la Antártida", añadió a través de su cuenta en X (Twitter).

Según CNN, el Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio de Australia (DFAT) está "colaborando estrechamente con las autoridades locales" para ayudar a su familia.