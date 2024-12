Muere Mark Withers, el forense Gary en "Stranger Things" y Ted Dinard en "Dinastía"

Mark Withers, actor de la serie de televisión dramática "Stranger Things" y conocido como el forense Gary y como Ted Dinard en la icónica "Dinastía", murió luego de luchar contra un cáncer de páncreas. Tenía 77 años de edad.

El actor de televisión y cine, falleció el pasado 22 de noviembre, aunque la noticia fue confirmada el viernes por su hija Jessie Withers.

La joven describió a su padre como alguien que enfrentó su enfermedad con “la misma fuerza y dignidad que tenía en su carrera, dejando un legado de calidez, humor y dedicación”.

Mark Withers nació el 25 de junio de 1947 en Binghamton, Nueva York, y se destacó como atleta de fútbol americano al conseguir una beca en la Penn State University.

Después de una serie de estudios universitarios hasta que encontró en la actuación su verdadera pasión luego de que un agente lo descubriera y le consiguiera protagonizar un comercial para McDonald’s, además de otras marcas.

Además de Dinatía, Mark tuvo participaciones en otras series como Magnum, P.I., The Dukes of Hazard, Wonder Woman, Dallas y Days of Our Lives. Y entre las más recientes se incluyen True Blood, Criminal Minds, Castle y Stranger Things.