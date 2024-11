Dominicano Osiris Pichardo Grullón es seleccionado para el Episodic Lab 2024 del Instituto Sundance

El dominicano Osiris Pichardo Grullón, guionista y director dominicano, fue seleccionado para el Episodic Lab 2024 en el Instituto Sundance con su proyecto "Majao y Mambo".

La serie explora el mundo de la competencia de baile de bachata, donde un hijo tenaz pero inseguro lucha por revivir el venerable pero anticuado estudio de danza latina de su padre, enfrentando desafíos en el amor, tensiones familiares y obstáculos en su camino para convertirse en un legendario bachatero.

El Instituto Sundance es una organización sin fines de lucro dedicada a apoyar a narradores independientes en cine y televisión, ofreciendo programas que incluyen laboratorios, becas y mentorías para artistas emergentes.

Cada año se eligen solo ocho proyectos de entre miles de solicitantes.

Este laboratorio brinda a los escritores la oportunidad de desarrollar sus series originales bajo la guía de showrunners y productores ejecutivos experimentados, proporcionando una plataforma invaluable para avanzar en sus carreras.

Este año, los asesores creativos incluyen a Daniel Chun (The Simpsons), Nastaran Dibai (Resident Alien), Lee Eisenberg (Lessons in Chemistry), James Wong (American Horror Story), Graham Yost (Slow Horses), Michelle Ashford (Masters of Sex), Elgin James (Mayans M.C.) y Tanya Saracho (Vida).

Los mentores de la industria incluyen a Emily Levitan (Netflix), Dante Di Loreto (Fremantle), Sarah Timberman (Timberman-Beverly), Simone Harris (Proximity), Juliana Janes (UCP), Dan Magnante (2AM), Naketha Mattocks (UTV) y Brett Osmon (UTV). La trayectoria de Osiris incluye ser graduado de Wharton/Penn, con un MFA en cine/TV de USC, ser asistente del showrunner Alex Kurtzman en Star Trek: Starfleet Academy, finalista de la Beca de Inclusión de LALIFF, además de ser bailarín competitivo de bachata a nivel nacional.