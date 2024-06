Hiram Kasten, actor de "Seinfeld", muere a los 71 años

Hiram Kasten, quien participó en la serie "Seinfeld", falleció el domingo a los 71 años luego de luchar contra el cáncer de próstata y otras enfermedades.

Kasten estuvo en importantes producciones como "My Wife and Kids", "Saved By the Bell", "The Fresh Prince of Bel-Air", "Everybody Loves Raymond", "El séptimo cielo", "Frena tu entusiasmo" y "Hombres de cierta edad".

La noticia fue revelada a través de su página de Facebook, donde también ofrecieron detalles sobre los servicios funerarios.

Su cuerpo será expuesto en Schwartz Brothers-Jeffers Memorial Chapel, 114 03 Queens Boulevard en Forest Hills, Nueva York. Luego, será enterrado en el cementerio Mount Hebron, 130-04 Horace Harding Expressway, Flushing, Nueva York. También a finales del verano se llevará a cabo un memorial en Los Ángeles.

A Kasten le sobreviven su esposa, Diana Kisiel, con quien cumplió 38 años de casado este 15 de junio, horas antes de morir. También le sobreviven su cuñado, Kevin John Kisiel, sus hijos, varios sobrinos y primos paternos y maternos.