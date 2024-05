Desde uñas postizas hasta maquillaje, los errores históricos de "Bridgerton 3" que han detectado los fans

La primera parte de la temporada 3 de "Bridgerton" ya ha llegado a Netflix y parece estar convenciendo a los fans, ya que ocupa el primer puesto de las series más vistas. Pese a tener muchos fans, algunos espectadores no han pasado por alto los sonados errores históricos que se han colado en la ficción.

Uno de los mayores errores históricos se puede ver en la apariencia de los personajes femeninos. Como protagonista de esta temporada, Nicola Coughlan tiene mucho tiempo en pantalla dando vida a Penelope Featherington, y los fans se han dado cuenta de que lleva uñas postizas.

La usuaria de TikTok Audi Laurent señaló este detalle sobre Penelope, y también se dio cuenta de que el personaje lleva extensiones de pestañas. "Primero pensé que eran sus uñas, pero claramente no lo son. Me confunde, me saca de la fantasía", se quejó la internauta. Coughlan no es la única que luce estos elementos, que también lleva Hannah Dodd como Francesca Bridgerton.

El maquillaje también ha llamado la atención de algunos fans. Las mujeres de "Bridgerton" suelen llevar un maquillaje completo, algo que no habría sido el caso en el siglo XIX. Durante la famosa escena del carruaje, se ve a Nicola Coughlan con unos ojos oscuros con algo de brillo, lo que algunos han señalado como poco realista.

Otro detalle que han percibido los fans tiene que ver con el rostro de Colin Bridgerton. Algunos especulan que el actor Luke Newton podría haberse puesto bótox, y también hay quien ha señalado que lleva demasiado maquillaje y su piel no luce natural. "La cara de este hombre no se mueve. Se ha puesto demasiado bótox", expuso la usuaria @yardfarmer.co en TikTok.

"Lo único en lo que podía pensar mientras la veía era en la cara de Luke Newton. No parece pertenecer a 1800. Se ha puesto bótox, mucho bótox, no hay ni una arruga en su cara", apuntó la usuaria @socialbrit en TikTok.