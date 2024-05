El actor dominicano Orel de la Mota forma parte de "The Baxters", una serie de Amazon prime

Orel de la Mota, el actor dominicano radicado en Los Ángeles, ha logrado cautivar a la audiencia con su interpretación en la serie "The Baxters" de Amazon Prime.

Durante más de tres semanas, de la Mota se ha destacado con su papel de Landon Blake, un carismático bombero, durante 26 episodios disponibles en la plataforma de streaming.

"The Baxters": Una Serie que resuena con el público "The Baxters", dirigida tanto a adolescentes como a adultos, está basada en la serie de libros "Redemption" de la novelista Karen Kingsbury. La serie sigue a una pareja cristiana casada y sus cinco hijos adultos mientras navegan por las complejidades de la vida cotidiana. Desde un embarazo no planificado hasta infidelidades y tragedias, la familia Baxter enfrenta numerosos desafíos, recurriendo siempre a su fe para encontrar fuerza y guía.

Uno de los momentos más significativos de la serie es cuando Elizabeth Baxter, interpretada por Roma Downey, le dice a su hija embarazada: "Un bebé es una bendición sin importar las circunstancias", subrayando los temas de la santidad del matrimonio y la importancia de la oración familiar.

Un reparto estelar:

La serie, escrita por Marilyn Fu, Justin D James, Karen Kingsbury, Dushant Kirpalani, Olumide Odebunmi, Jessie Rosen, Mindy Stern y Christina de Leon, cuenta con un elenco talentoso que incluye a Masey McLain, Josh Plasse, Cassidy Gifford, Reilly Anspaugh y Emily Peterson. Kathie Lee Gifford, Jake Allyn, Damien Leake y Orel De La Mota destacan como estrellas invitadas, aportando su experiencia y carisma a la producción.

Trayectoria de Orel de la Mota:

Orel de la Mota no es ajeno al éxito. Con fuertes lazos con Nueva York y el medio oeste de Estados Unidos, ha dejado su huella en diversas producciones tanto en televisión como en plataformas de streaming. Su versatilidad y habilidades actorales han brillado en series reconocidas como “I’m Dying Up Here” de Showtime y “Titanes” de HBO. Además, su trabajo junto a Jane Fonda en la exitosa serie de Netflix, “Grace & Frankie”, demostró su destreza y capacidad para adaptarse a diferentes géneros.

Futuro prometedor:

La actuación de Orel De La Mota en "The Baxters" ha abierto nuevas oportunidades y ha generado expectativas para futuras temporadas. Con su talento y dedicación, De La Mota continúa elevando el perfil del cine y la televisión dominicana en el ámbito internacional.