Guerra de los canales BBC de Londres y Televisión Española por serie televisiva

La corporación estatal británica BBC se remitió este lunes a la autora del libro 'The Ministry of Time', Kaliane Bradley, para defender la originalidad de la serie homónima que prepara y que ha sido acusada de plagiar a la española 'El Ministerio del Tiempo'.

En declaraciones enviadas a EFE por la BBC, Bradley aseguró que desconocía la obra creada por los hermanos Pablo y Javier Olivares.

"Mi primera novela, 'The Ministry of Time', que se publicará en mayo, es una ficción original. Nunca he visto la serie de televisión española y el título idéntico es una desafortunada coincidencia", aseguró Bradley, también a través de su agencia de representación Aitken Alexander Associates.

La propia BBC evitó hacer alusiones a la serie española y se limitó a redundar en la sinopsis de la británica, incidiendo en que se basa en el "próximo debut literario de Kaliane Bradley".

"Es una mezcla de romance, ciencia ficción y 'thriller' basada en la adaptación de expatriados históricos a la vida actual del Reino Unido. Se centra en la relación amorosa entre una mujer del siglo XXI y el explorador del Ártico Graham Gore del siglo XIX", precisó la cadena pública británica.

RTVE ya anunció el viernes 23 de febrero que solicitará explicaciones a la cadena, ya que "no han otorgado ninguna licencia a BBC ni a productoras para su adaptación", como trasladó a través de su cuenta en la red social X.

En la misma red social, el coautor de 'El Ministerio del Tiempo' Javier Olivares consideró que "alguien le ha metido un gol -y en propia puerta- a la BBC".

Además, mostró extrañeza respecto a que la cadena pública británica no detectara la existencia de una serie con el mismo nombre que, según destacó Olivares, se llegó a publicar en la plataforma Netflix en el Reino Unido.

La serie original, que se emitió de 2015 hasta 2020, trataba de una institución gubernamental encargada de impedir el paso a personajes históricos del pasado al tiempo presente, luchando para que la historia no cambie, según la página web de RTVE.

Por su parte, 'The Ministry of Time' consiste, a su vez, en un departamento del Gobierno que recibe el nombre de 'Ministerio del Tiempo', al igual que la producción española, que reúne a expatriados procedentes de distintas épocas, como publicó la BBC en el anuncio del nuevo 'show'.

No es la primera vez que 'El Ministerio del Tiempo' se enfrenta a este tipo de situaciones.

En 2016, la productora de la serie española presentó una demanda en Los Ángeles contra los responsables de la serie 'Timeless' de la NBC por infracción de los derechos de autor, conflicto que finalmente se resolvió por un acuerdo judicial. EFE