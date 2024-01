Peter Crombie, actor principal en la película "La casa de Frankenstein" y el 'loco' Joe Davola en la cuarta temporada de la serie "Seinfeld", murió a los 71 años.

No se conoce la causa de la muerte, pero la ex esposa de Peter, Nadine Kijner, le dijo a TMZ que el actor murió la mañana del miércoles tras sufrir una breve enfermedad.

Nadine también describió a Peter como "un buen hombre" a través de un mensaje compartido en Instagram.

"Con conmoción y extrema tristeza les comparto que mi exmarido murió esta mañana”, comenzó Kijner en la publicación. "Gracias por tantos recuerdos maravillosos y por ser tan buen hombre. Vuela libre hacia la fuente ilimitada de luz, Peter. Que tus padres y Oliver te reciban con amor", agregó.

Además de su participación durante cinco episodios de la exitosa comedia de 1992 a 1993, "Seinfeld", Peter también tuvo apariciones en otros programas de televisión como "Walker", "Primos lejanos", "Ley y orden" y "Policías de Nueva York".

Sin embargo, fue en la película de 1987 "Almas perdidas", protagonizado por Tommy Lee Jones y Annette O'Toole, que comenzó su carrera. Luego continuó con actuaciones en el cine gracias a las producciones "El terror no tiene forma", "Sol naciente", "Mi perro Skip", "Nacido el cuatro de julio", "Seven", "The Doors" y "Asesinos por naturaleza".

El papel más reciente de Peter fue en 2000 como el detective Moody en la serie de televisión "Walker, Texas Ranger", según IMDB .