Netflix estrena este viernes 2 de junio la tercera temporada de 'Valeria', serie basada en la saga literaria de Elísabet Benavent. Diana Gómez da vida a la protagonista, una escritora con una complicada vida amorosa y que encuentra en sus amigas Lola (Silma López), Carmen (Paula Malia) y Nerea (Teresa Riott) su mayor apoyo. La tercera entrega será la última de la ficción, que ha renovado el género romántico al desechar una visión clásica del amor que "arrastraba conceptos que eran muy tóxicos" para poner en el centro la amistad.

"La tercera temporada es un broche de oro. Es una oda al amor, y al amor desde todos los puntos de vista posibles, no solo el amor romántico. Creo que esta temporada el leitmotiv principal es una historia de amor entre cuatro amigas que se van a tener siempre y que se eligen sobre todo lo demás", explica Benavent en una entrevista concedida a Europa Press.

"Se habla también de las dudas sobre el amor romántico, de lo difícil que es conciliar la vida personal con la profesional, de lo difícil que es despegar y montar un negocio... Se habla de muchísimas cosas, y todas desde un punto de vista muy realista, muy verosímil, muy actual, que creo que va a hacer que el espectador sienta la serie muy cercana", añade.

"Para mí el mensaje importante es que la amistad es un alivio es una de las cosas más importantes del mundo. Es un espacio seguro para ser tú misma, para equivocarte", opina Silma López.

La escritora, que ha triunfado gracias a novelas románticas como 'Un cuento perfecto', 'Mi isla' o 'El arte de engañar al karma', considera que el género romántico, muchas veces considerado menor, está viviendo un gran momento.

HUYENDO DEL AMOR TÓXICO

"Estamos viviendo una época dorada del género. Creo que, además, se está reconstruyendo a sí mismo, se está adaptando a los tiempos, está concibiendo unas historias alrededor del concepto del amor sano, que creo que es maravilloso. También los creadores estamos empezando a poner en duda un concepto del amor que teníamos aprendido, que teníamos metido en el ADN, que no poníamos en duda y que arrastraba conceptos que eran muy tóxicos", subraya Benavent. En este sentido, la actriz Paula Malia destaca que la tercera temporada de 'Valeria' hará hincapié en "lo que es una relación sana y lo que no" y los límites que deben establecerse en el amor.

Benavent ha alcanzado los cuatro millones de ejemplares vendidos, por lo que el gran desafío de la temporada final de Valeria es doble: convencer a los espectadores, pero también a aquellos que leyeron las novelas. "A partir de la segunda temporada, ha sido un viaje superagradable, me he dejado llevar y he estado superbién rodeada. He tenido la oportunidad de aprender cómo funciona el mundo audiovisual desde dentro y el balance es positivo, porque, además, Valeria es una serie que va in crescendo, va mejorando capítulo a capítulo", opina la novelista.

"Los fans de los libros, al principio, por el choque de la adaptación, hay personas que están más abiertas a una adaptación abierta y hay personas que esperaban algo un poco más cercano. Al final, 'Valeria' sale a 192 países y hay que hacer una serie que sea compatible con 192 nacionalidades de espectadores", comenta Benavent que asegura que "en al segunda temporada muchísima gente se ha subido a 'Valeria' y se ha dado cuenta de que es una muy buena adaptación.

"Son tres temporadas, ya hemos vivido este proceso del miedo al que dirán y ahora, si has visto las tres temporadas, te va a gustar el final, porque todo va encaminado hacia hacer un proyecto que te deje con buen sabor de boca. No te puede no gustar el final si te gusta la serie", vaticina Teresa Riott.

Maxi Iglesias, Juanlu González y Aitor Luna, entre otros, completan el elenco de 'Valeria'. La temporada tres llegará a Netflix el 2 de junio.